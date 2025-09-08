Desahorro previsional, ¿por qué tan impopular?, por Kurt Burneo

A raíz de la discusión actual sobre la procedencia o no de una 8ª autorización de retiro parcial de hasta 4 UIT (S/ 21,400), al existir hasta el momento 19 proyectos de ley en la Comisión de Economía del Congreso al respecto, algunos opositores a esta nueva autorización señalan que es injustificado este retiro dado el crecimiento de la actividad económica y del empleo. En esta nota veremos que detrás del interés de los afiliados hay factores microeconómicos y macroeconómicos que explicarían por qué los afiliados queremos que se autorice un nuevo retiro de nuestro ahorro previsional.

Antes de entrar al núcleo de esta nota, debo mencionar que, para desanimar a los que estamos interesados en un nuevo retiro, las autoridades plantean que quienes hagan —de autorizarse— el 8º retiro perderán la opción de recibir una pensión mínima de S/ 600 mensuales; es decir, que las AFP siguen manejando su negocio previsional gracias a la garantía estatal a sus afiliados de contar con una pensión mínima.

Los factores microeconómicos son variados; mencionaré solo algunos. Como el que los trabajadores cuestionamos: la mantención de claras inconsistencias, como el cobro de comisiones por parte de las AFP independientemente de la rentabilidad lograda del manejo que hacen de nuestro ahorro previsional, dándose incluso que en algunos periodos pagamos para perder, esto es, cuando la rentabilidad fue negativa. El caso es que retiros de nuestros fondos de a pocos nos dan la opción de manejar nuestra propia plata bajo nuestro propio riesgo, como corresponde. Por otra parte, los cuestionadores a cualquier retiro parcial aluden a la reducción del fondo previsional producto del retiro. ¿Y no pasa igual cuando la rentabilidad del fondo es negativa?

En cuanto a factores macro, si bien el Producto Bruto Interno creció anualizadamente 3,4 % en junio, detrás está un desacelerado crecimiento trimestral de 3,9 % y 3,8 % en el 1.er y 2.º trimestre del 2025, respectivamente. Pero la gente está pendiente de la posibilidad de acceso a una parte de su dinero, porque no se observan incrementos importantes de salarios en el sector no primario —intensivo en mano de obra—. Así, este sector presenta una fuerte desaceleración: en el 1.er trimestre de este año creció un 3,9 %, mientras que en el 2.º trimestre fue de 3,1 %.

La actividad productiva tiene incidencia sobre el empleo y los salarios, determinantes del ingreso. Si observamos a nivel agregado, al mes de junio, el ingreso nominal promedio formal aumentó 3,1 % (1,4 % en términos reales), acumulando un crecimiento de 3,2 % en términos reales en el segundo trimestre. La masa salarial total creció 8,0 % anualizadamente en términos nominales, acumulando un crecimiento de 7,9 % en el segundo trimestre (6,2 % en términos reales en el mes y 6,1 % en el segundo trimestre). Lo que puede estar ocurriendo es que los salarios y el empleo no han mejorado en la magnitud necesaria para que los trabajadores desechen tomar parte de sus ahorros previsionales frente al problema actual de ingresos insuficientes.

En suma, la necesidad de mayor liquidez tiene causales micro y macroeconómicas que van mucho más allá de la sola mirada inmediata de aumento en el PBI, el empleo y los salarios. Ciertamente, la composición diferenciada del PBI es importante, mas el tema relevante es que, más allá de los números en azul del PBI, las débiles mejoras en el empleo y los salarios en sectores intensivos en mano de obra explican, en parte —y en mi opinión, de manera importante—, la preferencia actual de los trabajadores por acceder a parte de sus ahorros previsionales. Son fundamentales, sí, pero el tema es cómo la gente logra llegar a la edad de jubilación en condiciones aceptables definidas en el presente. Aunque hoy por hoy nadie quiere jubilarse, dada la baja magnitud de las pensiones resultantes, no debemos dejar de lado que salarios bajos originan pensiones bajas también.