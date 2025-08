¿Qué es y por qué nos concierne el Antropoceno, por Jorge Bruce

En el año 2000 el químico atmosférico holandés Paul Crutzen, premio Nobel 1995, acuñó el término antropoceno. Sus observaciones determinaron que la influencia del comportamiento humano sobre la Tierra en las últimas décadas, ha sido tan significativa como para implicar transformaciones irreversibles en el nivel geológico.

Escribo estas líneas durante un congreso internacional de psicoanálisis, en donde me tocó presentar un trabajo sobre esta fase de la humanidad. A los peruanos, sin que muchos lo sepan, nos concierne de manera particular. La Amazonía una parte considerable de nuestro territorio. Son siete millones de km cuadrados, compartidos con varios países. El asunto es que este pulmón del pleneta está gravemente amenazado por los efectos del antropoceno.

La preservación de la Amazonía no es solo un tema ambiental local, sino una prioridad global que afecta directamente la estabilidad climática, la riqueza biológica y la capacidad para sostener la vida tal como la conocemos. Su deterioro tiene consecuencias catastróficas a escala mundial. Y quienes la defienden, lo hacen poniendo en grave riesgo sus vidas. La organización MAAP ((Monitoring of the Andean Amazon Project) documentó en un reporte del 2024 el asesinato de 29 defensores ambientales asesinados entre 2010 y 2023. Es dolorosamente evidente que su labor obstruye la depredación de los bosques y la contaminación de los ríos. Mientras daba la última revisada al trabajo que presenté en el citado congreso, me enteré del asesinato de Hipólito Quispe Huamán. Era integrante del Comité de Gestión de la Reserva Nacional de Tambopata. Fue muerto a balazos por alguna de las mafias de la zona. A pesar de lo cual, personas valientes y conscientes de lo que está en juego, siguen arriesgando sus vidas para defender el medio ambiente amazónico.

El 25 de abril de este año, La República publicó un artículo titulado “Defensora del Marañón gana el premio Goldman”. La persona en cuestión es Mari Luz Canaquiri, de la población kukama de la comunidad nativa de Shapajilla, en el distrito de Parinari. El citado galardón es el mayor reconocimiento que se otorga a los defensores del medio ambiente. Gracias a su lucha sostenida, Mari Luz logró que el Estado peruano reconociera que el río Marañón y sus afluentes son titulares de de derechos tales como: el derecho a existir, fluir, apoyar la biodiversidad nativa y permanecer libre de contaminación, entre otros.

Ella es la tercera mujer peruana en obtenerlo. Las otras dos fueron Ruth Buendía y Máxima Acuña, en el 2014 y 2016, respectivamente.

Ellas tres pertenecen al grupo de personas más desempoderadas del Perú. Mujeres de escasos recursos, pertenecientes a comunidades nativas. No hay lugar más abajo en la pirámide social. Es decir: ese lugar es comparable a los aspectos más renegados de nuestro inconsciente. Son personas tan desvalorizadas y repudiadas, como los materiales y las representaciones más recónditas de lo inconsciente.

El premio atribuido a Mari Luz Canaquiri por la defensa de los derechos del río Marañón, es el el equivalente a un poderoso insight. Puede sonar esotérico. Sin embargo, lo propio puede decirse de lo inconsciente. Los materiales que lo habitan son tan elocuentes y al mismo tiempo inasibles, como los espíritus que, según Mari Luz, le hablan desde las profundidades del río. Como sabemos, el Rímac, el río que atraviesa Lima, significa en quechua “el río hablador”. Desgraciadamente no ha tenido defensores como las mencionadas y se encuentra gravemente contaminado por relaves mineros y basura arrojados por los habitantes de sus riberas.

De hecho, quienes habitamos en los centros urbanos modernos de la costa nos hacemos los desentendidos respecto a esta lucha desigual. En términos psicoanalíticos esto es el equivalente a una alucinación negativa -el borrado activo de una percepción- o una desmentida. Como diciendo: eso no es cierto. Tal como hicimos durante el Conflicto Armado Interno. Era como si las masacres en los Andes no nos concernieran. Fuera Sendero Luminoso o las FFAA, daba lo mismo.

El problema ahora es más grave. Las mafias aludidas de minería o tala ilegal, así como algunas actividades “legales” de deforestación para sembrar grandes y rentables plantaciones, están debidamente representadas en el Congreso. Y como sabemos de sobra, el Legislativo controla al Ejecutivo. El círculo vicioso de la negación o la desmentida, está casi completamente cerrado. Casi porque, como vemos, pese a la violencia ejercida contra estas personas, siguen defendiendo su, nuestro hábitat.

Esto se agrava aún más. El antropoceno, explica la investigadora argentina Flavia Costa en su libro Tecnoceno, genera: “Cambio climático, producto de las emisiones de dióxido de carbono y otros gases de efecto invernadero; la pérdida de biodiversidad y el aumento de la población humana; la alteración, por obra del humano, de ciclos biogeoquímicos como los del agua, del carbono, del nitrógeno y del oxígeno por medio de la actividad industrial, la deforestación, la contaminación de suelos y napas por acción de fertilizantes y plaguicidas.”

Todo lo cual, como es evidente, con el entusiasta apoyo de las grandes potencias mundiales. En esta era en la que también imperan la posverdad y las fake news, hay una arremetida en regla contra quienes osen cuestionar esta depredación del bosque amazónico y denunciar el cambio climático. De ahí que la lucha de mujeres como Mari Luz Canaquiri nos concierna a todos, aunque no queramos saberlo.