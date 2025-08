Nuevo Perú, Voces del Pueblo: locomotora o programa, por Irma del Águila

El sábado 2 de agosto se cerró el plazo de inscripción de las alianzas ante el JNE. Algunas palabras sobre estas alianzas, empezando por la que han formado Nuevo Perú con Voces del Pueblo y Unidad Popular.

El sábado por la mañana se presentaron ante el JNE los representantes de la coalición conformada por Nuevo Perú (Verónika Mendoza), Voces del Pueblo (Guillermo Bermejo) y Unidad Popular (Duberlí Rodríguez), este último partido con “inscripción provisional”. Guillermo Bermejo, ex congresista elegido por la bancada de Perú Libre, apoya decididamente la causa del ex presidente Pedro Castillo, hoy en prisión, a quien llama un “preso político”. Duberlí Rodríguez es actualmente abogado de Aníbal Torres ex premier de Pedro Castillo en el proceso que se le sigue por el fallido intento de golpe del 7 de diciembre de 2022.

La intención de aglutinar apelando a la unidad de las fuerzas de izquierda y a la figura de Pedro Castillo sumaría en algunas regiones del país. Y despierta una sentida identificación con el ex presidente en un país tan desgarrado por la discriminación social y étnica. También hay que decir que otras regiones, principalmente Lima, mantienen una posición más crítica de la gestión del ex presidente.

Usar la figura de Castillo de locomotora política puede encontrar sus límites en la medida en que el propio Castillo irá con el partido Todo con el Pueblo, hoy en alianza con Juntos por el Perú. El partido Todo con el Pueblo existe alrededor de la imagen del ex presidente, su slogan de campaña es explícito, “¡Volveré y seremos millones!”.

Dice mucho del pragmatismo electoral que Roberto Sánchez, líder de Juntos por el Perú, haya propiciado la inclusion de Antauro Humala (otra locomotora), iniciativa que se cayó por intervención del JNE. En definitiva, una estrategia que busca arañar votos de un segmento de la población (mercado electoral) lo suficientemente amplio para asegurar no la presidencia sino un número mínimo de senadores y diputados en 2026.

Así las cosas, en esta coyuntura el candidato presidencial de Nuevo Perú, Vicente Alanoca, que lo será presumiblemente de la coalición, tiene el reto de crear un perfil propio más allá de la sombra del ex presidente Castillo. Los electores no saben muy bien de qué va Nuevo Perú respecto de este asunto. Tiene que comunicarlo.

Daría más claridad a los electores si Nuevo Perú -cuyos congresistas fueron críticos del autogolpe de Castillo, el 7 de diciembre de 2022 y, posteriormente, también del Congreso que tomó poderes omnímodos, inconstitucionales-, avance en definiciones.

Se vio en la entrevista reciente que Alanoca concedió al periodista César Hildebrandt, a un candidato dubitativo cuando le preguntó por Castillo pero también por Venezuela, Cuba, etc. Sería saludable que el candidato siente una posición sobre estos asuntos, para curarse en salud. El riesgo de no hacerlo es cargar con el sambenito de Venezuela, como sucedió con la candidatura de Verónika Mendoza. Sería una buena cosa asumir, de una buena vez, que el asunto Venezuela, con casi dos millones de venezolanos viviendo en el Perú (5% de la población), no es un tema de política exterior. Es un tema doméstico.

Finalmente, Nuevo Perú tiene el desafío de evitar que la coalición evoque en muchos peruanos, por simbiosis, la experiencia desastrosa del co-gobierno de Pedro Castillo. Un gobierno que no solo abundó en denuncias de corrupción sino de un desguace del aparato estatal con lógica prebendaria. Recordemos, cuando se desmantelaron ministerios como el de Agricultura, que debía realizar la Segunda Reforma Agraria. Más de cuarenta, entre directivos y altos funcionarios, fueron echados en una razia de Perú Libre y reemplazados por gente con o sin perfil para los cargos, en una pugna por el “me toca a mi”. Un Ministerio de Agricultura así desmantelado y con nuevo personal incompetente -algunos con acusaciones fiscales-, abrió cuatro licitaciones para traer la úrea que tanto necesitaban los campesinos. Las cuatro licitaciones se cayeron por irregularidades. La úrea nunca llegó.

En definitiva, Nuevo Perú se enfrenta al fantasma del déjà vu. Y el riesgo creciente de ser engullido por la sombra de Castillo y los partidos más decididamente castillistas, en particular Voces del Pueblo. Sumido en imperativos que tienen más que ver con las causas que enfrenta el ex presidente, no solo por el fallido intento de golpe sino, recordemos, por al menos tres causas de corrupción (Petroperú, ministerio de Transportes y ministerio de Vivienda), por las que la fiscalía ha emitido otro mandato de prisión preventiva de 36 meses. Decía Javier Valle Riestra que la primera obligación de un reo es salir libre. Puede ser, pero el imperativo de un partido político es la gobernabilidad de un país.

¿Qué margen de maniobra propia tiene Nuevo Perú? Una línea de avanzada política en la dirección propia la ofrecen sus cuadros técnicos como Pedro Francke, ex ministro de Economía y de reconocida trayectoria profesional.

Un énfasis en el programa de gobierno es imperativo, no solo para Nuevo Perú sino para el país. Una discusión en torno a qué hacer con un país quebrado anímicamente que nos deja el gobierno de Dina Boluarte, con una sociedad que no tiene fe en los políticos mercantiles despojados de la sola idea del bien común.

Un programa de gobierno sirve, además, de puente de diálogo con otras fuerzas políticas en un país fragmentado y en un futuro congreso de los pulgarcitos. En definitiva, puede constribuir con la tan complicada gobernabilidad del país.