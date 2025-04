Sombras en la tierra del Sol, por Rafael Belaúnde Llosa

Ya sea por trabajo o el azar, por muchos años tuve la suerte de viajar por el Perú, y de vivir fuera de Lima.

Ahora estoy viajado nuevamente con mucha intensidad por todo el Perú.

Nuestra belleza paisajista y riqueza cultural son únicas en el mundo, pero contrastan con la precariedad de los servicios públicos y falta de oportunidades que aflige a millones de peruanos. La indignación es inevitable al ver como se merma el enorme potencial económico, que podría cambiarle la vida a millones de peruanos.

El productor de Cacao de Atalaya, para quien llegar a la Marginal de la Selva es una Odisea, cruzando ríos con su camión en barcazas a falta de puentes; o el cafetalero de Sandia, que, debido a un camino miserable, demora más de 10 horas en recorrer 200 kms hasta Juliaca, son casos recurrentes.

Pero el abandono de la salud y la vulnerabilidad que esto produce en niños y adultos mayores es lo que conmueve y rebela más.

La niña de 5 años en Mazocruz , con neumonía, a la que se le niega la atención, pues en la posta han perdido su historia clínica; o la madre en condición de pobreza extrema que lleva a su hija con peritonitis para que la evacuen a Ilave, pero debe conseguir dinero, pues la ambulancia no tiene gasolina; o la señora de 87 años que de Villa Sucre (Huaylas) acude cotidianamente a la posta medica de Caras, a cargar el balón de oxígeno que la permite sobrevivir con el enfisema pulmonar que padece, pero que ahora le han dicho que ya no se lo pueden cargar más ahí, que debe ir a la posta medica de Huaylas, pero donde no tienen equipos para cargarle el balón.

El paisaje sobrecogedor del callejón de Huaylas o la belleza telúrica del altiplano, se hacen contradictorios y estallan como una cachetada en la cara, cuando uno conoce de estos casos tan inauditos e inaceptables, como cotidianos. Es ahí que tomamos plena conciencia del largo camino que separa a millones de peruanos de un futuro mejor, que el desafío es enorme y que no podemos seguir perdiendo el tiempo.