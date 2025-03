Dulce riesgo: Edulcorantes y enfermedad cardiovascular, por Percy Mayta-Tristán

El alto consumo de azúcar está asociado con mayor riesgo de obesidad, diabetes y otras enfermedades. Como lo dulce genera sensación de bienestar, se buscaron alternativas que nos permitan disfrutar de lo dulce sin incrementar el consumo de calorías, y así aparecieron diferentes tipos de endulzantes con cero calorías, como el aspartame que fue aprobado en 1974 para su uso en alimentos y que es alrededor de 200 veces más dulce que el azúcar

Con el tiempo este y otros endulzantes como la sucralosa, sacarina, estevia, entre otros, son parte de nuestro día a día en el reemplazo del azúcar ya sea como parte de productos ultraprocesados o en nuestras preparaciones en casa. Esto como una forma de reducir el consumo de calorías y con ello mantener o evitar subir de peso.

El uso más frecuente de estos edulcorantes es en las bebidas gaseosas, así varios estudios compararon si la presencia de enfermedad cardiovascular cambiaba en aquellos usuarios de gaseosas con edulcorantes (zero) frente a quienes bebían las gaseosas regulares (con azúcar). Lo que encontraron sorprendió a muchos, tanto los que consumían gaseosas regulares como las zero tenían riesgo cardiovascular elevado en comparación con quienes no la consumían. Este hallazgo se repitió en diversas poblaciones, a pesar que era evidente que los que consumían zero, ingerían menos calorías y tendrían menor peso, su riesgo cardiovascular era mayor a los que no las consumían y similar a los que consumían gaseosas con azúcar.

Algunos estudios trataron de explicar ello evaluando los cambios en la microbiota intestinal y encontraron que a mayor consumo de edulcorantes había una microbiota que favorecía un estado proinflamatorio, pero otros estudios tenían resultados contradictorios. Por lo que no estaba claro el por qué.

Por otro lado, se ha visto que estos edulcorantes activan también la secreción de la insulina a través de los receptores que detectan lo dulce. De hecho, pueden encontrar tiktoks donde se miden la glucosa después de tomar una gaseosa regular y suben sus valores de glucosa en sangre, y después de beber una gaseosa zero sus niveles de glucosa se mantienen o incluso bajan.

En febrero de este año se publicó la revista Cell Metabolism un estudio que ayuda a explicar la relación entre edulcorantes y riesgo cardiovascular. Sometieron a ratones en forma aguda y crónica (12 semanas) a dietas con aspartame. Encontraron en forma aguda picos de insulina asociados a actividad parasimpática. Así mismo, en forma crónica demostraron que estos ratones desarrollaban disfunción endotelial y mayor acumulación de grasa en las arterias, es decir, aterosclerosis, la cual es el punto de partida para infartos cerebrales y al miocardio. Con lo que se explicaría el resultado de los estudios poblacionales donde encontraron que las personas alto consumo de gaseosas zero tienen un riesgo cardiovascular elevado.

Tener una mayor claridad de los mecanismos moleculares por los cuales el alto consumo de gaseosas zero también genera riesgo cardiovascular, así como el uso de endulzantes nos lleva a repensar nuestra relación con lo dulce. Aún no hay estudios similares con otros endulzantes, y falta información para dar mayores recomendaciones.

Sin embargo, algo que sí podemos decir, que siempre será mejor toma agua que gaseosas regulares o zero, y que no parece una buena idea después de una comida copiosa y alta grasa, pedir una gaseosa zero para calmar la culpa calórica, pues podríamos estar generando una mayor acumulación de grasa en nuestras arterias.