Cuando la retórica destruye el impacto, por Sofia Aron Said

Cada vez es más común que los políticos utilicen un lenguaje extremo para describir las políticas públicas. En lugar de fomentar un análisis serio sobre lo que funciona y las áreas que requieren mejoras, el debate se reduce a etiquetas incendiarias que impiden una discusión productiva. Esto es precisamente lo que está ocurriendo con la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), blanco de la desinformación y ataques infundados por parte de la administración de Donald Trump.

Fundada en 1961, USAID es responsable de brindar asistencia internacional en áreas clave como el desarrollo económico, la ayuda humanitaria y el fortalecimiento democrático. Recientemente, la administración de Donald Trump ordenó una suspensión de 90 días en la asistencia extranjera de USAID, lo que ha paralizado miles de programas en todo el mundo. Esta medida ha provocado despidos masivos dentro de la agencia, debilitando su capacidad operativa.

Una de las justificaciones para el cierre de USAID ha sido evitar el malgasto del dinero de los contribuyentes estadounidenses. Pero pongamos esto en perspectiva: su costo representa menos del 1% del gasto federal. Además, cuando se compara la contribución per cápita en ayuda al desarrollo y asistencia humanitaria con la de otros países como Alemania, Japón o el Reino Unido, Estados Unidos queda muy por detrás. Sin embargo, su impacto es enorme. USAID representa aproximadamente el 42% de la ayuda humanitaria global, desempeñando un papel clave en la estabilidad internacional, la reducción de la pobreza y la prevención de crisis.

Es válido cuestionar la eficacia de los programas de USAID, y es necesario evaluar la asignación de fondos y su impacto real. El problema no es la evaluación, sino la forma en que se está planteando el debate. En lugar de una discusión seria sobre su papel y su desempeño, la administración de Trump ha optado por la descalificación absoluta, calificando a la agencia como una "organización criminal", un "nido de víboras marxistas radicales de izquierda que odian a Estados Unidos" y una entidad "malvada".

El uso de este tipo de etiquetas cierra cualquier posibilidad de análisis efectivo. Si USAID fuera realmente una "organización criminal", la única opción sería cerrarla, sin más discusión. Las instituciones pueden reformarse, rendir cuentas y mejorar. Lo que no pueden hacer es defenderse cuando el debate ha sido reducido a simples consignas diseñadas para destruir.

A lo largo de su historial USAID ha tenido diversos logros y beneficios tangibles. Por ejemplo, USAID ha desempeñado un papel clave en la mitigación de crisis sanitarias a nivel mundial. En la década de 1960, fue un actor fundamental en los esfuerzos para erradicar la viruela, una iniciativa que salvó millones de vidas y consolidó el liderazgo de Estados Unidos en salud global. Más recientemente, durante el brote de ébola de 2014-2015 en África Occidental, la agencia encabezó una respuesta integral del gobierno estadounidense para contener la enfermedad en Guinea, Liberia y Sierra Leona. Gracias a su intervención, se logró reducir el número de casos de ébola a cero, evitando una propagación aún mayor. Pero su impacto no se limitó a la emergencia inmediata: USAID implementó programas de recuperación a largo plazo, fortaleciendo los sistemas de salud locales.

USAID también ha jugado un papel esencial en la respuesta a desastres naturales en todo el mundo. Desde la reconstrucción en Nepal tras el devastador terremoto de 2015 hasta el envío de ayuda humanitaria a poblaciones afectadas por huracanes y crisis alimentarias en África, la agencia ha sido un pilar fundamental en momentos de crisis.

USAID no solo beneficia a la comunidad internacional, sino que también es de gran utilidad para Estados Unidos. Desde una perspectiva pragmática, no se trata únicamente de un acto de generosidad, sino de una herramienta estratégica de poder blando que ha fortalecido la posición global de Estados Unidos durante décadas. En la competencia por el liderazgo mundial, no basta con ejércitos y acuerdos comerciales; también importa quién está presente cuando un país enfrenta una crisis, quién ayuda a reconstruir después de un desastre y quién ofrece alternativas de desarrollo a economías emergentes. USAID ha desempeñado ese papel de manera efectiva. Su debilitamiento no solo limitaría la capacidad de Washington para proyectar su liderazgo de forma positiva, sino que también abriría espacio para que otros actores, como China y Rusia—con valores y objetivos muy distintos—ocupen ese vacío.

Este caso nos deja una lección importante: la política pública no debe ser víctima de la polarización extrema. La simplificación de los debates en términos de absolutos impide encontrar soluciones viables y sostenibles. USAID no es una institución perfecta, pero su desmantelamiento o debilitamiento basado en discursos infundados no solo es un error estratégico, sino que representa un retroceso en el liderazgo global de Estados Unidos.