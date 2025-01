Los Ortega y su poder ilimitado en Nicaragua

Resulta indigno el aprovechamiento de una gesta tan heroica como fue la revolución nicaragüense, por parte de una pareja presidencial que ha logrado ahora concentrar todo el poder político, judicial y electoral, en un solo puño.

Con el ejercicio de su gran poder interno, producto de la alianza con las fuerzas armadas, el gobierno de Daniel Ortega ha hecho modificaciones para alargar un año más el mandato presidencial y ha cambiado el estatus de su esposa Rosario Murillo, a quien ha ascendido de vicepresidenta a copresidenta. Ha logrado con las modificaciones constitucionales ratificadas por el Congreso, también controlado por los actuales copresidentes,

Se trata de un régimen que ha concentrado poder interno y ahora crea los mecanismos para preservarlos. La opción revolucionaria que en algún momento de la historia representó Ortega y el Sandinismo ahora se corrompe bajo el control de la pareja presidencial, que maneja con mano de hierro a Nicaragua.

Durante sus remedos electorales, ha perseguido, encarcelado y deportado a opositores, periodistas y candidatos, que han mostrado su desacuerdo con el manejo prepotente del país.

Nicaragua no es una democracia, como tampoco lo es Venezuela. No en vano la relación estrecha entre dictadores. No es cierto que constituyen una democracia directa y tampoco que en ese país tienen vigencia las libertades. Es una nación dominada por una suerte de sucesión dinástica de esposos qué se reparten el poder omnímodo, que es fuente de corrupción. Es sin duda, un retroceso para el continente y una prueba palpable que el exceso de poder sólo alienta estos arrestos dictatoriales tan indignos.