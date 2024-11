Limitar el azúcar en la infancia reduce el riesgo de diabetes, por Percy Mayta-Tristán

El diagnóstico precoz y un adecuado manejo son importantes para que las personas con diabetes no desarrollen complicaciones de la enfermedad y tengan una adecuada calidad de vida. Pero más importante aún es intervenir en los factores que pueden evitar su desarrollo como evitar el sedentarismo e incrementar la actividad física regular, reducir el consumo de tabaco, y mejorar la alimentación con el consumo de fibras, vegetales y reducir los alimentos ultraprocesados.

Estas intervenciones pueden hacerse a toda edad, pero hay algunas que se pueden hacer en nuestra infancia (primeros meses de vida) y que han demostrado que pueden reducir el riesgo de desarrollar diabetes.

Diversos estudios en modelos animales han mostrado que cuando se expone en los primeros días/meses de vida a un alto contenido de azúcar se incrementa el riesgo de diabetes, pero no sabíamos como sucedía esto en humanos. Como no es ético exponer a seres humanos a situaciones potencialmente dañinas, y además seguirlos por muchos años hasta que desarrollen una enfermedad que se da en la adultez como la diabetes, no era posible corroborar esa hipótesis.

Esto hasta que hace unas semanas científicos de la Universidad de California del Sur publicaron un hallazgo novedoso en la revista Science. Ellos identificaron un hecho que podría dar luz respuesta a esa hipótesis.

En Inglaterra entre julio de 1940 hasta septiembre de 1953 hubo un racionamiento nacional de azúcar por la segunda guerra mundial. Esto incluía una ración de 225 gramos de azúcar semanal por mujer embarazada y niños menores de 5 años; sin embargo, los menores de dos años no recibían una ración de azúcar.

Viendo esta situación decidieron analizar si la exposición al azúcar en los primeros 1000 días de vida considerando desde la concepción en el vientre materno, tenía efecto sobre el desarrollo de diabetes e hipertensión. Para ello compararon a los nacidos en el periodo de racionamiento contra los que nacieron inmediatamente después usando los diferentes estudios y biobancos disponibles en Inglaterra, reclutaron 38155 personas del periodo de racionamiento y 22028 de periodo sin racionamiento.

¿Qué encontraron?, que aquellas personas que tuvieron racionamiento de azúcar durante los primeros 1000 días de vida tenían 35% menos riesgo de desarrollar diabetes y 20% menos riesgo de desarrollar hipertensión. Incluso en aquellos que sí desarrollaron diabetes e hipertensión el diagnóstico fue 4 y 2 años más precoz, respectivamente, en aquellos que no tuvieron racionamiento de azúcar.

Es importante conocer ello, pues los antojitos maternos durante el embarazo suelen incluir un alto consumo de azúcar. Así mismo, la costumbre de dar agua azucarada en el primer año de vida, y más aún los dulces posteriormente, tendrán un impacto en el desarrollo de diabetes e hipertensión en la adultez.

Por ello, la prevención de la diabetes se empieza desde el útero y en los primeros meses de vida evitando el uso excesivo de azúcar.