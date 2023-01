Para los emprendedores de startups, por Ragi Burhum

Este mensaje es para emprendedores de startups en el Perú o el mundo.

No te preocupes, no voy a hacerte perder el tiempo explicando las diferencias entre startups y emprendimientos tradicionales –existen cientos de artículos que lo explican–. Aún así, lo gracioso es que durante estas fechas cuando nos reunimos en familia, es común el tener que explicar a familiares exactamente eso. Cualquier emprendedor que ha estado en esta industria por suficiente tiempo ha escuchado la pregunta clásica “¿me puedes explicar de manera simple a qué te dedicas?”. Esto no es necesariamente algo malo (te obliga a mejorar tu “elevator pitch”), excepto que es indiscutible que el mismo Estado peruano y muchos legisladores tampoco lo entienden. Se demuestra en varias iniciativas que tal vez son bien intencionadas, como en la creación del Ministerio de CTI, donde la “I” de Innovación, que necesita estructuras y estrategias específicas para hacerla sostenible, es ignorada.

Tenemos claro que en otros países el Estado es un catalista esencial para el desarrollo de innovación, pero en el Perú no es así. C’est la vie. Como buen emprendedor de startups, tenemos que sentirnos cómodos teniendo mucho en contra. Es lo que hay.

El 2022 fue un año que golpeó startups y fondos de inversión de alto riesgo (VC). Lo bueno es que nos ayuda a autorregularnos como industria y encontrar un punto medio cuando jalamos la palanca de crecimiento en contrapeso con la de sostenibilidad. Es saludable a largo plazo.

Felizmente ya tenemos un ecosistema decente de aceleradoras en el Perú que nos ayuda en este proceso, así como también comunidades nacionales (e.g. Techsuyo) e internacionales para apoyarnos entre nosotros. Y aunque eso no va a solucionar esos momentos frustrantes, como cuando levantamos capital, tenemos que entender que si una startup fuera fácil, ya no sería una startup por definición.

Personalmente estoy emocionado por el 2023 que nos ofrece nuevas oportunidades para innovar utilizando avances en Inteligencia Artificial (e.g. ChatGPT), tecnologías financieras (e.g. blockchain), maneras de organizarnos (nómadas digitales). Hoy es un buen momento para poner las piezas en el tablero para estar listos para el boom de crecimiento que vamos a ver en el 2024. ¡Feliz año!