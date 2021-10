La cultura de la ignorancia, por Jorge Bruce

Primo Levi, el escritor italiano sobreviviente del campo de Auschwitz, sostenía que cada era tiene su propio fascismo (cita tomada de un artículo de Henry Giroux, publicado online en la revista Salon). Cada era y cada sociedad, podríamos añadir. Así, los ataques a las librerías Book Vivant y Última Parada –en ambos casos en relación a un libro de Francisco Sagasti– forman parte del nuestro. Lejos de ser tan solo anécdotas grotescas protagonizadas por personajes ridículos o violentos, se trata de síntomas alarmantes de la proliferación de un sentido común en contra del pensamiento crítico.

El problema no es Sagasti, cuyo libro, como toda publicación, requiere ser analizado y debatido. Más aún, en un país con índices tan bajos de lectura como el nuestro, podría parecer ocioso preocuparse por este ángulo. Bastaría con una lectura política, en la cual el expresidente es vilipendiado por no haberse sumado a la gritería por el inexistente fraude en las últimas elecciones. Mi opinión es que esta mirada es correcta pero no agota el problema.

Cuando vemos que el presidente Castillo anuncia el nombramiento como asesor de un personaje como Belmont, o que la presidenta del Congreso, Maricarmen Alva, acude al programa de Chibolín para recibir una condecoración, sabemos que estamos en graves problemas. Los principales representantes del Estado lo pervierten, acaso sin advertirlo.

