A seis semanas de la primera vuelta, la imagen congelada en los sondeos se diluye. Según el Instituto de Estudios Peruanos (IEP), todavía alrededor de un 30% sigue en una actitud de rechazo o indecisión. Sin embargo, entre los que tienen una idea de por quién votar sí se ven movimientos importantes. Hay dos candidatos que desde diciembre vienen creciendo (Lescano y López Aliaga), otros tres que están semicongelados (Mendoza, Fujimori y de Soto) y, finalmente, tres que descienden (Forsyth y Guzmán, principalmente, pero también Urresti). Los principales cambios se han dado al interior de los segmentos socioeconómicos y por zona geográfica. Ese análisis permite ver no solo qué pasó sino dónde podrían darse las siguientes batallas.

La caída en Lima y el interior de Forsyth, Guzmán y Urresti impactan de diferente manera en estas dos zonas. En Lima, está asociado a la subida de López Aliaga, principalmente, y en menor medida de Lescano. El candidato de Renovación Popular obtiene un 13% de intención de voto en la capital. El más alto luego de Forsyth, que ya sabemos que está en bajada. Por otro lado, los cambios en el voto del interior benefician a Lescano (en todas las regiones) y a López Aliaga también, pero más en algunas zonas. En este último caso, su mayor intención de voto está en el norte.

En síntesis, tenemos a Lescano con un voto más del interior que limeño (14% vs. 9% respectivamente) y a López Aliaga con un voto más limeño que del interior (13% vs. 6%) . Los tres conglomerados electorales más importantes en el país son Lima, el norte y el sur del país. La población del norte es principalmente costeña y la del sur más de sierra. El norte será una plaza fundamental en las próximas semanas. Es donde hay un mayor porcentaje que no define su voto o no quiere votar por ninguno (36%) y la única donde ningún candidato llega a las dos cifras. Una plaza donde hay una mayor presencia de voto fujimorista y a favor de Acuña, pero donde también muestran cifras parecidas Mendoza, Lescano y Forsyth. ¿Lescano y López Aliaga seguirán creciendo en esa zona a costa de los otros señalados? Junto con Acuña, desde diciembre, ellos son los que han crecido en esa parte del país mientras Forsyth ha caído y los otros candidatos se han estancado. Por ahí vendrán novedades.

¿Qué se observa por niveles socioeconómicos? En el A/B/C, que es una mitad del país, la caída de Guzmán y Forsyth se ha dado en simultáneo al fuerte crecimiento de López Aliaga (con 15% en el A/B) así como el paulatino incremento de voto por Lescano. En algo también se ve beneficiada Keiko Fujimori, pero en menor medida. En los niveles D/E, la otra mitad, los que han crecido son Lescano y Acuña. Dos candidatos que, además, están identificados con el voto del interior del país.

¿Qué ocurrirá? Una probabilidad es que ese 30% se mantenga en su zona de protesta hasta casi el final. Lo otro es que como la campaña se está polarizando, este proceso se dé un poco antes. Los que vienen creciendo son un candidato de centro izquierda populista y otro de derecha populista. Resultado de la crisis de representación de los partidos (y la habilidad de Lescano para desmarcarse de lo hecho por AP en este Congreso).

El populismo es polarizador y se caracteriza por crecer en función a enemigos precisos. Acá entramos al mundo de los antis, y cada quien tiene el suyo. En el mundo antifujimorista hay un mayor porcentaje de gente que hoy no quiere votar por nadie, pero también están los que votarían por Lescano, Mendoza o… Aliaga. Si tomamos el rechazo a Mendoza como un antivoto de izquierda, ahí las alternativas son Fujimori, López Aliaga y De Soto. Si Keiko Fujimori llega a la fase final sin mayor crecimiento, lo que tienen de voto ella y otros candidatos ubicados más a la derecha puede que pasen a engrosar la intención de voto de Renovación popular.