Suscríbete a LR Focus
Suscríbete a LR Focus
EN VIVO

¿Nora Bonifaz saca cara en vivo por el Buen Gobierno? Y acosan a Juliana Oxenford | Fuerte y Claro con Manuela Camacho

Mundo

Gobierno de Francia decreta toque de queda por segunda noche y responsabiliza a la "ultraizquierda" por los disturbios

Las autoridades francesas refuerzan la seguridad tras disturbios y saqueos en varias ciudades. Se establecen restricciones nocturnas y se prohíben concentraciones no autorizadas en París.

El primer ministro Lecornu acusa a la izquierda radical de organizar protestas insurreccionales. Foto: AFP.
El primer ministro Lecornu acusa a la izquierda radical de organizar protestas insurreccionales. Foto: AFP.
Por
google iconLa República en Google

Las autoridades francesas intensificaron las medidas de seguridad tras los disturbios y saqueos registrados durante el fin de semana en varias ciudades del país. Ante el riesgo de nuevas protestas contra el encarecimiento de la vida, París estableció restricciones nocturnas y prohibió las concentraciones no autorizadas en puntos estratégicos de la capital.

Por segunda noche consecutiva, se decretó un toque de queda entre las 11.00 p. m. y las 6.00 a. m. en la plaza de la República y la zona comercial de Les Halles, identificadas como áreas centrales de los incidentes recientes. Asimismo, la prefectura de policía prohibió las reuniones no autorizadas desde las 8.00 p. m. del martes hasta la madrugada del miércoles en lugares como los Campos Elíseos, las estaciones ferroviarias y las sedes de la Presidencia y del Parlamento.

Video destacado

FASES DE LA LUNA: ¿QUÉ HACER EN CADA UNA PARA APROVECHAR SU ENERGÍA? | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

En medio de la tensión, el primer ministro Sébastien Lecornu acusó a grupos de extrema izquierda de organizar acciones con fines insurreccionales. Durante una sesión de control en la Asamblea Nacional, sostuvo que determinados colectivos habrían planificado movilizaciones dirigidas contra las principales instituciones del Estado.

Puedes ver

Kristine McDivitt y su multimillonaria donación de 400.000 hectáreas para que Chile cree una red de parques nacionales del tamaño de Suiza

lr.pe

Gobierno culpa a la izquierda

El Gobierno atribuyó a estos grupos parte de la responsabilidad por los disturbios, en lo que, según las autoridades, se habrían sumado delincuentes oportunistas. Los incidentes dejaron daños en más de 3.000 establecimientos comerciales de los centros urbanos.

En paralelo, las investigaciones avanzan sobre el incendio provocado en el ayuntamiento de Limoges. Un hombre de 34 años, identificado por sus presuntos vínculos con la ultraizquierda, fue detenido el martes. La fiscalía abrió una investigación por destrucción de bienes en banda organizada y solicitó la intervención de la subdirección antioterrorista de la policía judicial.

Las autoridades también se preparan para una nueva jornada de movilizaciones previstas para el sábado, nuevamente motivada por el aumento del costo de vida. Lecornu anunció un despliegue policial masivo, después de las críticas de la oposición por la falta de previsión ante las protestas del 17 de octubre.

La crisis adquiere mayor relevancia por el contexto político, a seis meses de las elecciones presidenciales que definirán al sucesor de Emmanuel Macron. Marine Le Pen, dirigente de ultraderecha y favorita en los sondeos mencionados, y representantes del Gobierno acusaron al líder de la izquierda radical Jean-Luc Mélenchon y a su partido, La Francia Insumisa, de alentar la violencia.

Mediante un video publicado en sus redes sociales, la política de 58 años denunció que la nación vive actualmente en una profunda crisis de confianza, de autoridad, que supone una amenaza para la democracia.

Sin embargo, la Agrupación Nacional, partido de la candidata de derecha, rechazó cualquier acusación en su contra que indique un intento por sacar provecho de los disturbios. "No podemos alegrarnos al ver al país en este estado. Cuando uno es patriota, duele", sentenció un responsable del partido citado por AFP.

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

VACILANDIA PARK

Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

PRECIO

S/ 19.90
Comprar

Notas relacionadas

Elige bien

Lo más visto

Notas recomendadas

Notas relacionadas

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

VACILANDIA PARK

Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

PRECIO

S/ 19.90
Comprar

Lo último

Juegos

Mastergrama
Juego de palabras

Mastergrama

La Colmena
Juego de palabras

La Colmena

Flappy Bird
Arcade

Flappy Bird

Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

Solitario
Cartas

Solitario

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Recetas

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Carlincaturas

Carlincatura del martes 20 de octubre de 2026

Por Carlin | 20 de Octubre 2026

Carlincatura del lunes 19 de octubre de 2026

Por Carlin | 19 de Octubre 2026

Carlincatura del domingo 18 de octubre de 2026

Por Carlin | 18 de Octubre 2026

Lo Más Reciente

Últimas noticias

[EN VIVO] PSG vs Barcelona HOY vía ESPN: Transmisión minuto a minuto del partido por la Champions League 2026-27

Lluvias en Perú hoy EN VIVO: pronóstico, inundaciones, viviendas afectadas en Piura y últimas alertas del Senamhi

Temblor en Perú hoy EN VIVO, martes 20 de octubre: último sismo, magnitud y epicentro según el IGP

Mundo

El proverbio chino que cuestiona la perfección: "Un árbol torcido vive su propia vida, pero un árbol recto se convierte en madera"

Sinuano Día, resultado del martes 20 de octubre de 2026: número ganador y La Quinta

Congreso colombiano aprueba presupuesto récord de US$ 204 millones a Abelardo de la Espriella para el 2027

Estados Unidos

¿Sabías que el oro de Atahualpa no está en Perú? El país de Latinoamérica donde ocultan el tesoro deseado por españoles

Los únicos 4 países de América Latina que cuenta con una de las mayores reservas de agua de la Tierra

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

Política

Ricardo Belmont admite convesaciones con el fujimorismo previo a las facultades: "No vamos a ceder en todo"

Daniel Barragán justifica nombramiento de su hermana en EsSalud: "Es una profesional A1"

Hermana del senador Daniel Barragán es la nueva asesora de la presidenta de EsSalud