Cayó por las escaleras de un bus al cambiar de asiento y la Justicia de Argentina ordenó $53.300.000 de indemnización La pasajera sufrió una grave fractura durante un viaje en Argentina. Cuatro años después del accidente, un juez responsabilizó a la empresa de transporte y ordenó una indemnización millonaria.

La Justicia determinó que la empresa de transporte era responsable por las lesiones. Además de la indemnización, se contemplan intereses. | Composición: IA (ChatGPT)

La Justicia determinó que la empresa de transporte era responsable por las lesiones. Además de la indemnización, se contemplan intereses. | Composición: IA (ChatGPT)

Un viaje en bus terminó en una demanda judicial que, cuatro años después, tuvo una resolución favorable para una pasajera en Argentina. La mujer sufrió una grave fractura al caer por las escaleras de un vehículo de dos pisos y la Justicia ordenó que la empresa de transporte le pague 53,3 millones de pesos argentinos, más intereses, por los daños ocasionados.

El accidente ocurrió en octubre de 2022, cuando la pasajera viajaba desde la provincia de Santiago del Estero hacia Buenos Aires. Según relató en su demanda, uno de los conductores le solicitó cambiar de asiento mientras el vehículo continuaba en movimiento. En esas circunstancias, perdió el equilibrio y cayó por las escaleras interiores.

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La resolución fue emitida el 15 de octubre de 2026 por el Juzgado en lo Civil y Comercial N.º 2 de Lomas de Zamora, que consideró acreditado el accidente y determinó que la transportista debía responder por las lesiones sufridas por la mujer.

¿Cómo ocurrió el accidente que terminó en una indemnización millonaria?

La afectada, identificada como Dora Elena Maldonado, había contratado un viaje con la empresa Transportes Piru Tur SRL, que operaba comercialmente como Don Percano.

El 10 de octubre de 2022 abordó un bus de doble piso con destino a Merlo, en la provincia de Buenos Aires. Sin embargo, durante el trayecto ocurrió el accidente.

De acuerdo con su declaración judicial, un conductor le indicó que debía dejar el asiento que ocupaba porque estaba reservado para otros pasajeros. Cuando intentó desplazarse dentro del vehículo, que seguía circulando, cayó por las escaleras que conectaban ambos niveles.

El impacto le provocó una fractura en la pierna izquierda y requirió una intervención quirúrgica. Los médicos tuvieron que colocarle un dispositivo de fijación ósea para tratar la lesión.

Las consecuencias no fueron únicamente temporales. Una pericia médica determinó que la mujer quedó con una incapacidad parcial y permanente del 54,6%, además de limitaciones físicas y secuelas psicológicas vinculadas con el accidente.

¿Por qué la Justicia de Argentina ordenó que la empresa pague 53 millones de pesos?

Después de evaluar las pruebas y testimonios del proceso, el juez Roberto Carlos Miño Sotero Arnold concluyó que la empresa no había demostrado una causa que la eximiera de responsabilidad por lo ocurrido.

La resolución consideró que las compañías dedicadas al transporte de pasajeros tienen la obligación de garantizar la seguridad de sus usuarios durante el recorrido.

El fallo estableció una indemnización total de 53,3 millones de pesos argentinos, distribuida en cuatro conceptos:

30 millones de pesos: incapacidad física permanente.

incapacidad física permanente. 15 millones de pesos: daño moral.

daño moral. 8 millones de pesos: daño psicológico y tratamiento.

daño psicológico y tratamiento. 300.000 pesos: gastos médicos, farmacéuticos y de traslado.

A la cantidad fijada deberán sumarse los intereses correspondientes, de acuerdo con lo establecido por el juzgado.

¿Qué sucedió con la empresa de transporte durante el juicio?

Durante el proceso, la transportista fue declarada en rebeldía por no comparecer en los términos exigidos judicialmente. Por su parte, la aseguradora cuestionó las acusaciones y los montos reclamados.

No obstante, el tribunal tomó en consideración las pruebas incorporadas al expediente, entre ellas la denuncia del accidente y los testimonios que respaldaron la versión de la pasajera.

Aunque la demandante también había solicitado compensaciones por otros conceptos, como lucro cesante y daño punitivo, estos pedidos fueron rechazados por el juzgado.

La sentencia, dictada en primera instancia, estableció la responsabilidad de la empresa por las lesiones de la mujer y fijó la indemnización correspondiente. No debe confundirse esta resolución con una confirmación de que el dinero ya fue efectivamente cobrado.