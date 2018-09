Más de 3.000 niños fueron víctimas de abusos sexuales en la Iglesia Católica alemana

Cifras dolorosas. Desde 1946, 3.677 niños fueron víctimas silenciosas del abuso sexual perpetrado por los sacerdotes de la Iglesia Católica de Alemania. Un documento filtrado a la prensa este miércoles señala que más de mil clérigos están implicados en este delito masivo que sacude los antiguos cimientos del aparato religioso.

Cerca de la mitad de los tres mil menores de trece años fueron víctimas de los sacerdotes católicos desde 1946. El informe interno encargado por la Conferencia Episcopal alemana (DBK) y filtrado a la prensa indica que el abuso sexual a menores es una práctica muy extendida en los últimos 70 años.

La investigación documenta 3.677 casos de abusos sexuales cometidos, principalmente contra varones. Lamentablemente, uno de cada seis casos se configura como una violación, es decir, más de 600 niños fueron violados por miembros de la Iglesia Católica.

En medio del escándalo que sacude los antiguos cimientos de la Iglesia Católica, esta nueva denuncia coloca nuevamente el tema de los masivos abusos sexuales en la agenda pública.

Según el diario El País, la Conferencia Episcopal alemana remitió a un comunicado en el que aseguran que son conscientes de la magnitud del abuso sexual. “Es opresivo y vergonzoso para nosotros. Hace cuatro años encargamos el estudio y nosotros, los obispos en particular, nos enfrentamos a los resultados”.

Sin embargo, los representantes de la Iglesia Católica lamentan la filtración del documento, ya que según ellos tenían previsto difundir las alarmantes cifras a fines de mes. “El objetivo del estudio, en el que participaron las 27 diócesis de Alemania, es obtener más claridad y transparencia sobre este lado oscuro de nuestra Iglesia, no solo por el bien de los afectados, sino también para ver por nosotros mismos las faltas y hacer todo lo posible para que no se repitan”, detalla el comunicado.



Dicha investigación evidencia el 25% de los casos de abusos sexuales se produjeron en la iglesia o gracias a una relación pastoral con el menor.



Pese a las alarmantes cifras, los investigadores no dan conclusiones satisfactorias, ya que señalan que sus hallazgos podrían ser solo la punta del iceberg. Y que es posible que el número de casos de abusos sexuales sea mayor de los que fueron capaces de documentar, ya que consideran que muchas víctimas no han sido capaces de denunciar.



Acerca del informe de abusos sexuales de la Iglesia Católica en Alemania



Fueron cuatro años y medio de trabajo de siete investigadores los que permitieron conocer esta lamentable cifra de abusos sexuales. Ya en el 2014, la propia Conferencia Episcopal alemana (DBK) anunció la puesta en marcha de una investigación que llevaría a cabo un equipo interdisciplinar procedente de tres universidades, en el que figuran criminólogos, gerontólogos y psicólogos. Está previsto que los resultados se presenten oficialmente el próximo 25 de septiembre.



En cuanto al destino de los sacerdotes que cometieron el delito, el estudio establece que apenas un tercio de ellos fue juzgado de acuerdo con el derecho canónico. Mientras que en los casos en los que se impusieron sanciones, fueron menores. Lo habitual sin embargo era trasladar de diócesis a los sospechosos sin alertar a la parroquia de destino de los motivos del cambio.

Pese a las evidencias y a las denuncias, un 4% de los acusados siguen en activo, según el medio alemán Der Spiegel.