Encontraron a la perra de condenado por violación y salió de la cárcel

En Estados Unidos un hombre sentenciado a 50 años de pena privativa de la libertad pudo librarse de la condena gracias a que encontraron a su perra labrador. Joshua Horner fue acusado de violación por su hija. Ella contó que su padre había abusado sexualmente de ella y luego mató a la perra negra de la familia para que se mantuviera callada.

La acusación de abuso sexual fue considerada válida por un jurado de Oregon. En Estados Unidos, Oregon es uno de los dos estados en los que se puede condenar aunque el voto no sea unánime. Las pruebas fueron las palabras de la supuesta víctima. No hubo testigos ni una prueba de ADN que avalara el abuso. Joshua Horner, plomero de 42 años, afirmó que la perra estaba viva. Sin embargo, al no encontrarla, el jurado supuso que la muerte de la mascota había sido traumatizante para la hija de Joshua y admitieron su denuncia como válida.

Joshua Horner insistió en que era inocente de la acusación de abuso sexual. La organización Oregon Proyecto Inocencia (OIP) decidió buscar a la perra negra labrador para librarlo de los 50 años de cárcel. Él pasó 18 meses en la cárcel, pero 1 año después de la organización empezara la búsqueda, pudieron encontrar a la perra. Ella estaba en otro hogar americano, en el pueblo de Gearhart, a 300 kilómetros de su casa original. Con la evidencia de que la perra vivía, el juez Stephen Forte desestimó el caso y le devolvió la libertad.

Trascendió que la acusación contra Joshua Horner fue formulada un mes después de que él se casara con su segunda pareja, Kelli. La hija de Joshua ya había presentado una denuncia falsa contra su madrasta por abuso, antes de mentir sobre la muerte de la perra labrador.