Rusia: Perdió en videojuego, salió a su patio, agarró motosierra y se mató

Cada día, la adicción de los videojuegos en niños y adolescentes podría ser alarmante, ya que su afición hasta les ha costado la vida. Un lamentable caso ocurrió en en Rusia.

Luego de perder en un videojuego el pequeño Pavel Matveev, de 15 años de edad, sufrió una crisis nerviosa, dejó su computadora, salió al patio, tomó la motosierra y sin pensarlo se cortó la cabeza, así lo informó la página The Sun.

Una fuente, que no quiso dar su nombre por seguridad, dijo que Matveev había pasado horas en la computadora jugando. Hasta el momento no hay más detalles sobre el macabro caso.

Las autoridades de Rusia comienzan la investigación sobre el suicidio del menor. Se sospecha que Pavel Matveev fue incitando por un “grupo de la muerte”, que ya ha cobrado la vida de otros menores a través de juegos en línea y redes sociales.

Policías de la ciudad de Tomsk en Rusia alegan que el luego es parecido a la Ballena Azul, en donde les lavan el cerebro a los adolescentes y los llevan a completar pasos hasta llevarlos al suicidio.

