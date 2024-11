Real ID Nueva York: los 5 requisitos para actualizar tu licencia de conducir en Estados Unidos

El Departamento de Vehículos Motorizados de Nueva York (DMV) ha instado a los residentes del estado a actualizar su licencia de conducir y obtener la Real ID antes de la fecha límite del 7 de mayo de 2025. Desde ese momento, será obligatorio portar esta identificación o un documento compatible para abordar vuelos domésticos y acceder a instalaciones federales seguras, como bases militares en Estados Unidos.

Para facilitar el trámite, el DMV de Nueva York ofrece herramientas en línea que permiten a los solicitantes reservar citas, acceder a guías de documentos requeridos y realizar un proceso de preselección para ahorrar tiempo en las oficinas. Sin embargo, el trámite final debe realizarse de manera presencial debido a la necesidad de verificar los documentos originales.

¿Cuáles son los cinco requisitos para actualizar la Real ID en Nueva York?

Los residentes de Nueva York que deseen actualizar su licencia de conducir a una Real ID deben presentar los siguientes documentos de forma presencial en una oficina del DMV:

Prueba de identidad: Pasaporte válido, certificado de nacimiento emitido por un estado de Estados Unidos o documento de naturalización. Prueba de presencia legal: Los no ciudadanos deben presentar documentos que acrediten su estatus legal en el país, como una tarjeta de residencia o autorización de empleo. Dos comprobantes de residencia en Nueva York: Facturas de servicios, contratos de alquiler o estados de cuenta bancarios que demuestren tu dirección. Tarjeta de Seguro Social: Es necesario llevar la tarjeta original u otro documento oficial que incluya el número de Seguro Social. Licencia de conducir actual: Si ya posees una licencia de otro estado, puedes intercambiarla por una Real ID en Nueva York.

Es fundamental que todos los documentos presentados sean originales o certificados. Copias fotográficas no serán aceptadas.

Para obtener la Real ID, se requieren varios documentos originales, incluyendo prueba de identidad, residencia y la licencia actual. El trámite debe hacerse de manera presencial en las oficinas del DMV. Foto: Univision

Alternativas a la Real ID en Nueva York

Los residentes de Nueva York pueden optar por mantener su licencia de conducir regular en lugar de actualizarla a una Real ID. No obstante, esta decisión tiene limitaciones. A partir del 7 de mayo de 2025, quienes no posean una Real ID no podrán abordar vuelos domésticos ni ingresar a instalaciones federales, a menos que presenten un pasaporte vigente u otro documento aceptado a nivel federal.

El DMV sugiere evaluar cuidadosamente las necesidades de cada persona antes de decidir mantener una licencia estándar, especialmente para quienes viajan con frecuencia dentro de Estados Unidos.

Cómo gestionar tu cita en el DMV para obtener la Real ID en Nueva York

El Departamento de Vehículos Motorizados de Nueva York recomienda programar citas en línea para agilizar el proceso. En el portal oficial del DMV, puedes:

Reservar una cita en una oficina cercana.

Acceder a guías de documentos necesarios.

Consultar los tiempos de espera en las oficinas.

El trámite debe completarse en persona, pero estas herramientas permiten reducir los tiempos de gestión y evitar largas filas. Además, el DMV aconseja no esperar hasta el último momento para iniciar el proceso, ya que la demanda podría aumentar significativamente a medida que se acerque la fecha límite.