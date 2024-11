Tejiendo Ciudadanía debate desafíos de la Amazonía

En un esfuerzo por construir consensos y promover el diálogo en el país, Iquitos fue sede del tercer encuentro de la iniciativa ‘Tejiendo Ciudadanía: Encuentros por el Perú’.

El evento reunió a representantes del sector público, privado y de organizaciones civiles para discutir y proponer soluciones a los problemas que enfrenta la Amazonía, con un énfasis especial en la lucha contra la criminalidad, la protección del medio ambiente y la defensa de los derechos de las comunidades indígenas.

Participación indígena como pieza clave

Ángela Acevedo, exviceministra de Interculturalidad, destacó la necesidad de políticas públicas que incluyan a las comunidades indígenas. “Muchos conflictos surgen porque no se cumplen acuerdos, o estos son muy generales y no se entienden correctamente. Por este motivo necesitamos autoridades con capacidad de diálogo, escucha y empatía que integren la perspectiva de los pueblos indígenas”, agregó.

Por su parte, Miguel Manihuari, representante de la Organización Regional de Pueblos Indígenas del Oriente, enfatizó en la falta de diálogo con las comunidades como origen de muchos conflictos. “En las comunidades indígenas queremos proyectos de desarrollo y ser parte de las decisiones del gobierno. Existe actividad petrolera que no se gestiona correctamente y traen impactos negativos cuando no se gestionan correctamente. ¿Cómo enfrentaremos esto si no nos consideran?”, señaló.

Alto nivel. Especialistas presentaron propuestas relevantes.

En esa línea, Sonia Lou, gerente de Gestión Ambiental de PetroTal Perú, subrayó la importancia de que las empresas tengan un compromiso social con las comunidades indígenas.

Durante la sesión, la participación de los asistentes fue fundamental. Así, Hernán Quiroz, de la Coalición Comunitaria Las Palmeras, sugirió la implementación de la formación política en las comunidades para incentivar la representación indígena. Mientras que Irene Pinedo, presidenta de la Organización Regional de los Pueblos Originarios de la Región Loreto, resaltó la necesidad de que las autoridades los involucren en sus decisiones. “Debemos impulsar el progreso de los pueblos indígenas, pero el gobierno no lo hace, por el contrario, está concesionando territorios que nos pertenecen”, acotó.