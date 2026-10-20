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La mejor noticia para inmigrantes | No más redadas del ICE en Alabama: Este sector laboral ha quedado libre de detenciones

Un juez federal de Alabama prohíbe las redadas del ICE en obras de construcción privadas sin orden judicial, buscando proteger derechos de los trabajadores.

Este sector laboral ha quedado libre de detenciones en Alabama
Este sector laboral ha quedado libre de detenciones en Alabama | Composición larepublica.pe | Nicole Gonzales | Gemini
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Recientemente, un juez federal ordenó que se suspendan temporalmente las redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en obras de construcción privadas ubicadas al sur de Alabama. Esta decisión se da tras la detención en tres ocasiones de un trabajador, identificado como Leo Venegas, de este rubro, quien es ciudadano estadounidense.

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Con esta orden judicial se busca proteger a los trabajadores del sector, garantizando que las acciones de los agentes de inmigración se realicen bajo el debido proceso y la orden judicial.

Redadas del ICE no podrán realizarse en obras de construcción sin una orden judicial en Alabama

De acuerdo con Univisión y otros portales internacionales, un juez federal en Estados Unidos estableció una orden temporal que frena e impide a los agentes del ICE y a la Patrulla Fronteriza realizar redadas sin una orden judicial en obras de construcción privadas en Alabama.

Si bien esta insólita decisión fue emitida el pasado 21 de septiembre del 2026 por el juez Jeffrey U. Beaverstock de la Corte Federal del Distrito Sur de Alabama, recién rigió el 22 de septiembre. Asimismo, entre los aspectos más destacados de la resolución están la suspensión de tres prácticas del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) que son:

  • En primer lugar, los agentes migratorios no podrán ingresar en obras privadas sin una orden judicial válida o sin el permiso del propietario.
  • También queda prohibido detener a trabajadores únicamente por sospechas amplias, ya que se exige una justificación individualizada para proceder.
  • Por último, se establece que toda persona que muestre pruebas válidas de ciudadanía o de situación legal en Estados Unidos, como una identificación REAL ID, deberá ser puesta en libertad de inmediato.

Todos los detalles del caso de Leo Venegas

Cabe mencionar que la decisión judicial surge a partir de una demanda interpuesta por Leonardo García Venegas, o conocido como Leo Venegas, un trabajador de la construcción que pese a ser de origen latino, tiene la ciudadanía estadounidense. Él alegó haber sido detenido de manera injustificada en tres ocasiones por agentes federales, pese a presentar su identificación oficial.

Finalmente, el tribunal concluyó que las políticas cuestionadas podrían vulnerar la Cuarta Enmienda de la Constitución, que protege frente a registros y detenciones injustificadas. Además, se abrió la posibilidad de que el caso siga su curso como una demanda colectiva. Por ahora, la restricción solo rige en Alabama.

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