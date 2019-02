En La Contra nos visita Gisella Giurfa

Redacción LR

Gisella Giurfa sostuvo que a lo largo de su carrera ha sufrido de perjuicios por ser percursionista y baterista mujer, sin embargo, afirmó que esto jamás la amilano.

“No necesariamente me he deprimido ante esos comentarios al contrario he tratado de tomar fuerza y demostrar que no es cierto”, aseguró.

Asimismo, recordó que desde su niñez estaba segura de querer dedicarse a la música y resaltó el apoyo que tuvo de sus padres, quienes también tienen gusto por el arte, no obstante, no tuvieron la oportunidad de formar una carrera por los prejuicios que existían en esa época.

“Todavía queda un poco de prejuicios porque todavía queda un poco de mala fama de los músicos como de bohemio, de trasnochar, de borracho, pero la música es como una carrera normal como cualquier otra”, explicó.

Por otro lado, considera maravillosa la experiencia de ser baterista de la banda de Gianmarco, donde ha participado de algunas giras y del último álbum.

Gisella Giurfa indicó que junto a otras cuatro amigas más crearon la organización Warmi Rock Camp, la cual está organizando un espacio donde las adolescentes pueden expresarse mediante la música y aceptarse así mismas.

“Es una semana donde chicas entre 8 a 17 sin experiencia musical se juntan, crean una banda, le ponen nombre, componen una canción, además, tienen clases de hip hop”, indicó.

La percurionista invitó a todos a buscarlos en redes sociales como WarmiRock Camp, donde encontraran las diversas actividades de la organización.