Carlos Galiano : “La razón por la que hago teatro es porque quiero contar algo social al espectador”

Carlos Galiano lleva en la actuación y dirección más de 15 años. En el 2012 dirigió por primera vez una obra, Newmarket, y hasta el momento tiene como carta de presentación siete. Su nombre y su rostro cobraron más reconocimiento tras su aparición en Av. Larco: La Película, en el 2017. Este año dirige Barrio Nuevo, obra sobre el valor de la música criolla, en el Teatro Británico.

Desde los 17 años actúas, ¿siempre tuviste claro que querías ser director?

Sí. A pesar que la actuación me gusta, siempre tuve claro que quería ser director. Soy egresado de los talleres de Roberto Ángeles y Alberto Ísola.

¿Qué te impulsó?

Desde chico he tenido afición por muchas disciplinas que convergen a la dirección. Me gusta estar en un campo donde puedas crear. Sobre todo un director tiene la posibilidad de volcar un contenido que él quiera contar.

Tienes 32 años, ¿crees que muchas veces se relaciona la edad con la experiencia?

Hay una relación lógica entre ambas, pero también es verdad que si uno se dedica a su trabajo con rigor y dedicación tienes un buen resultado.

¿Hay mucho teatro comercial?

Bastante, pero hay muchos que no lo son y son buenas. Tienen una misión cultural muy enriquecedora. Yo vivo del teatro y también me interesa que mi trabajo sea remunerado. Hay obras que no tienen convocatorias tan grandes, pero la razón por la que hago teatro es porque quiero contar algo cultural o social al espectador.

¿Hay una obra que generó un antes y después de tu carrera?

Me pasó con la primera obra que dirigí, Newmarket. Sentí un antes y después en la medida en la que por fin todo el conocimiento que había cultivado tenía un vuelco. Me sentí un director.

Ahora mucha gente concurre al teatro…

Se nota mucho más eso. Ahora las personas tienen mucho poder impositivo por eso va al teatro, pero eso solo está ocurriendo en Lima. Eso constata que hay obras de alta calidad. Ojalá que Lima deje de ser el centro de todo y el teatro se extienda por todo el Perú.

Hace unas semanas se estrenó Barrio Nuevo

Es una propuesta fresca y actual. No excluye a nadie si no tiene un puente entre la tradición y el presente. Lo que buscamos es reelaborar el vals desde lo musical. El personaje principal es un músico que a partir de la muerte de su abuela emprende un proyecto musical. Pero para hacerlo tiene que reelaborar su propia historia.

¿Quiénes están?

Andrés Salas, Stephanie Orúe, Miguel Iza, Emanuel Soriano, Óscar Meza y la participación especial de la cantante Lucy Avilés.

Es un honor trabajar con Lucy Avilés…

Claro. No sabía cómo ella iba reaccionar a la convocatoria. No es actriz pero me ha sorprendido porque tiene una sensibilidad enorme. Lo que sí, es una artista de cabo a rabo, que tiene un dominio del escenario espléndido.