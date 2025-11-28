Ordenan 27 años de cárcel para imputado que portaba municiones y explosivos

La policía lo detuvo en flagrancia mientras intentaba huir en una moto con placa adulterada. Fuente: Difusión.

Pedro Brayan Rojas Luis fue capturado en flagrancia delictiva y las magistradas del Juzgado Penal Colegiado de la Unidad de Flagrancia de Trujillo lo sentenciaron a 27 años de pena privativa de la libertad con carácter efectiva, luego de confirmar su responsabilidad en la comisión del delito de tenencia ilegal de armas, municiones y materiales peligrosos.

Personal policial detuvo al investigado cuando este intentaba darse a la fuga a bordo de una moto con placa adulterada. Durante el registro de sus pertenencias, los efectivos hallaron cinco cartuchos de arma de fuego escondido entre su ropa interior.

Además, al revisar su vivienda, se encontró quince cartuchos de dinamita, un arma de fuego con silenciador y tres celulares en los que se revelaron conversaciones presuntamente vinculadas a actos extorsivos.

Ante las pruebas presentadas, las juezas de la Corte de La Libertad condenaron a Rojas Luis a prisión efectiva, informando inmediatamente al Establecimiento Penitenciario de El Milagro. Asimismo, dispusieron el pago de dos mil soles por concepto de reparación civil a favor de El Estado.