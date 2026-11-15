Fenómeno del Niño y Producto Potencial, por Kurt Burneo

Un tema recurrente en el país es la inflación. Se proyecta que la inflación anualizada para este año supere el 5%, cuando el límite máximo es del 3%, de acuerdo con el Esquema de Meta Explícita de Inflación, implementado por el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) desde el 2002, cuya tasa anualizada objetivo es del 2%. La inflación alta respondería, en parte, a la esperada reducción de la oferta —debido a la actual alteración climática y a la que está por venir—, sumada al alza del precio internacional del petróleo. Estas serían las variables clave para entender la inflación que se avecina. ¿Y qué se puede señalar sobre los efectos en el corto plazo en la actividad económica?

Un lugar común es también referirse a que el Fenómeno de El Niño (FEN) afectará negativamente la dinámica del Producto Bruto Interno (PBI), es decir, el flujo de actividad económica. Para explicar lo obvio, por ejemplo, las lluvias intensas, tanto por su duración como por su magnitud, en la costa norte pueden originar pérdidas de sembríos. Otro ejemplo es la migración de la anchoveta mar adentro, debido al calentamiento de las aguas oceánicas, lo que implicaría una contracción real de la pesca industrial, entre otras evidencias.

Lo descrito líneas arriba explica, en parte, la afectación negativa en el flujo de producción. En términos agregados, si bien la economía crecerá este 2026, hay factores que explican la desaceleración: la reducción persistente del crecimiento de la inversión y de la productividad y, en menor medida, la desaceleración del crecimiento del PBI. Lo antes explicado se refiere solo a la caída de los flujos de actividad económica. El problema es que también se afecta la capacidad de producción, lo que nos lleva al PBI potencial.

¿Qué es el PBI potencial? Es el nivel máximo de producción de bienes y servicios que una economía puede alcanzar y sostener a largo plazo, utilizando de manera eficiente todos sus recursos disponibles —como mano de obra, capital, maquinaria, tierra y tecnología— sin generar presiones inflacionarias. ¿De qué depende? Fundamentalmente, de la inversión (privada y pública en capital) y de la Productividad Total de los Factores (PTF).

El punto es que, si consideramos que la capacidad máxima de producción de un país es el producto potencial, esta puede reflejarse en la diferencia entre el PBI observado y el PBI potencial: la brecha del producto. Así, el corte de una carretera o de un puente, producto, por ejemplo, de un huaico, limita la circulación de mercancías desde los centros de producción hacia los mercados, originando una oferta restringida que, además de generar alzas de precios, también determina una menor capacidad productiva, asunto importante para proyectar la dinámica del PBI futuro.