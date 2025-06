ICE detiene a ciudadana estadounidense en Los Ángeles y la acusa de obstrucción: "Si alguien toca a un agente, será procesado"

Andrea Vélez, ciudadana estadounidense de 32 años, fue detenida el martes 24 de junio en el centro de Los Ángeles durante un operativo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). La acusan de obstruir el arresto de un sospechoso, pero su familia denuncia un uso excesivo de la fuerza por parte de agentes federales.

"Dejamos a mi hermana en el trabajo, como siempre. De repente, mi madre, por el retrovisor, vio cómo un hombre se le echó encima. La tiró al suelo, la esposaron y trataron de arrestarla", dijo la hermana de la detenida, Estrella Rosas.

Detalles del arresto de ICE a la ciudadana estadounidense

Andrea Vélez fue presentada el jueves 26 de junio ante un tribunal federal acusada de agredir a un agente federal que intentaba detener a un sospechoso. Tras la audiencia, quedó en libertad bajo fianza de US$5.000, sin emitir una declaración de culpabilidad. Su próxima comparecencia está programada para el 17 de julio. El arresto de Vélez se enmarca en una serie de operativos realizados por ICE y otras agencias federales, que han resultado en la detención de miles de personas, muchas de las cuales no enfrentaban cargos penales.

El incidente fue presenciado por la madre y la hermana de Vélez, Estrella Rosas, quienes acababan de dejarla en su lugar de trabajo, ubicado en la intersección de la calle 9 y Main, donde se desempeña como diseñadora de marketing. Rosa relató que vio cómo los agentes derribaron a Vélez al suelo antes de introducirla en un vehículo sin distintivos oficiales.

En redes sociales, la organización, Unión del Barrio, difundió un video donde se observa cuatro oficiales sometiendo a una persona en el lugar del suceso. Por su parte, Tricia McLaughin, portavoz del Departamento de Seguridad Nacional, informó que Vélez fue detenida por interferir físicamente en un arresto.

ICE detiene a ciudadana en operativo marcado por tensión y acusaciones

McLaughin dijo que la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, fue clara con respecto a la agresión a una autoridad: "La secretaria Noem ha sido clara: si alguien toca a un agente del orden público, será procesado con todo el rigor de la ley". Además, señaló, sin ofrecer pruebas ni especificar fechas, que los agentes de ICE han experimentado un incremento del 500% en los casos de agresiones en su contra.

El Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) comunicó que respondió a una denuncia sobre un presunto secuestro en proceso, perpetrado por individuos que no se habían identificado como autoridades. Al arribar al lugar, los oficiales constataron que se trataba de una operación federal. Según el LAPD, no contaban con información previa sobre dicho operativo y, a pesar de que la situación generó creciente tensión entre los presentes, no se efectuaron detenciones.

Familia de Vélez niega cargos y evalúa demanda contra agentes federales

Vélez y su familia niegan las acusaciones realizadas por las autoridades federales y piensan presentar una demanda civil contra los agentes federales. "Andrea es víctima de un uso excesivo de la fuerza por parte de agentes federales", comentó el abogado de la detenida.

Estrella Rosas, también ciudadana estadounidense, expresó su preocupación tras el arresto de su hermana mayor, quien es graduada de Cal Poly y no tiene antecedentes legales. Al observar las grabaciones del incidente, Rosas manifestó sentirse profundamente afectada. Afirmó que, a pesar de su estatus como ciudadanas estadounidenses, sus derechos fueron vulnerados.