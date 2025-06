Redadas de ICE contra inmigrantes en EEUU: ¿se puede grabar a un agente migratorio durante un operativo o arresto?

Recientemente, se dio a conocer el caso de un inmigrante mexicano y padre de 3 marines que fue derribado y golpeado por agentes migratorios de Estados Unidos en el condado de Orange, en California. El hecho quedó registrado y el video fue compartido a través de redes sociales.

En este sentido, ¿es legal grabar a un agente de del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) durante un operativo, o es algo que podría meterte en problemas? Para resolver esta duda, el medio Telemundo 47 de Nueva York contactó a un abogado penalista que esclareció varias dudas al respecto.

¿Se puede grabar a un agente de ICE durante un operativo?

De acuerdo con Javier Ramos, especialista legal, sí es posible y completamente legal grabar a un agente de ICE durante la realización de un operativo. El abogado indica que "la primera enmienda de la ley federal (de Estados Unidos) protege tu derecho de filmar, grabar o tomar fotos de la Policía cuando ellos están haciendo su trabajo en un área pública".

También explicó que los agentes no pueden prohibirte que los grabes. Sin embargo, si el operativo sucede en un área que no es pública, entonces el dueño de la propiedad sí podría prohibirte grabar o controlar cualquier acción. “Por ejemplo, cuando uno está quizás en una tienda o en una oficina, el dueño de la oficina tiene derecho de decir que ‘no’", explicó.

¿Qué hacer si me quieren quitan el teléfono?

Si te encuentras grabando a un agente ICE durante un operativo y este o alguno de sus compañeros te quieren quitar el teléfono, puedes pedir al oficial una orden de registro, la cual es necesaria para que revisen lo que contiene tu dispositivo, explica el especialista. "Cuando ellos piden por ejemplo el derecho o permiso para ver lo que está en su teléfono o lo que usted ha grabado, uno puede decir que no", afirma.

Asimismo, en caso veas que recurren a la violencia, el abogado recomienda "no aumentar físicamente lo que está pasando. Uno no quiere la acusación de pelear con la policía”. Además, indica que es importante verificar la información antes de compartirla con amigos o en redes sociales, ya que no es recomendable propagar rumores que solo pueden "confundir y asustar" al resto de la comunidad.