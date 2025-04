Florida: muere diputado del condado de Walton que trabajaba como agente voluntario durante tiroteo en Dollar General

El agente William May falleció en horas de la noche del miércoles 2 de abril. Foto: difusión

El agente William May falleció en horas de la noche del miércoles 2 de abril.

Un oficial de Florida perdió la vida durante un "intenso tiroteo" que tuvo lugar el miércoles 3 de abril en la tienda Dollar General. A pesar de haber sido herido, logró responder al ataque del agresor, según informó Mike Adkinson, el sheriff del condado de Walton.

La persona fallecida fue identificada como William May, diputado del condado de Walton, quien inicialmente no tenía programado trabajar esa tarde, pero se ofreció voluntariamente para cubrir un turno adicional y brindar apoyo, explicó Adkinson. “Will luchó hasta el final, desde intercambiar disparos en el lugar de los hechos hasta pelear por mantenerse con vida”, añadió el sheriff.

Más detalles del tiroteo en Dollar General que acabó con la vida de William May

El tiroteo tuvo lugar alrededor de las 2 de la tarde del último miércoles, luego de que las autoridades recibieran una llamada desde una tienda Dollar General ubicada en Mossy Head, Florida. En la llamada se reportaba a una persona que estaba generando un altercado y debía ser retirada del lugar, según indicó el sheriff Mike Adkinson.

El agente William May acudió al llamado. Según Adkinson, ese sería su último servicio del día antes de regresar a casa. Al llegar, May se acercó al sujeto e inició una "breve conversación" con él. “Solo unos 10 segundos después de que el sospechoso saliera de la tienda, seguido por el agente, sacó un arma y disparó en múltiples ocasiones, hiriendo al oficial”, relató el sheriff.

A pesar de las heridas, May logró desenfundar su arma y responder al ataque, lo que Adkinson calificó como un acto de "gran valentía y determinación". El enfrentamiento, aunque corto, fue intenso y se intercambiaron al menos 18 disparos, resultando en la muerte de ambos, informó.

May había llegado con vida al hospital donde fue trasladado

El sospechoso falleció en el lugar del incidente, mientras que el agente William May fue trasladado a un hospital local debido a la gravedad de sus heridas, indicó el sheriff Adkinson.

Los servicios de emergencia intentaron evacuar a May en helicóptero, pero las condiciones del entorno no permitieron realizar el traslado aéreo, explicó el sheriff. Finalmente, a las 7:10 p. m. del miércoles, May perdió la vida a causa de las lesiones sufridas.

“El hombre con el que se enfrentaban ni siquiera iba a ser detenido. Solo se le estaba pidiendo que abandonara el lugar. Apenas entre 25 y 30 segundos después de que el oficial llegara, ya había sido herido de muerte. Es algo incomprensible”, añadió Adkinson.

No se sabe la identidad del atacante de diputado Wlliam May

Durante la rueda de prensa, el sheriff Mike Adkinson se negó a informar el nombre del atacante, pero señaló que este contaba con un permiso legal para portar armas y no tenía antecedentes criminales en el condado de Walton. Al parecer, llegó a la tienda en bicicleta.

La policía también informó que el sospechoso había residido en la zona durante los últimos años y que, aunque ya habían tenido contacto con él en ocasiones anteriores, estos encuentros fueron por cuestiones menores, como revisiones relacionadas con asistencia social, según explicó Adkinson.

Por su parte, William May formaba parte de la Oficina del Sheriff del Condado de Walton desde el año 2014, cuando comenzó su labor como operador de comunicaciones. En 2019, fue promovido al cargo de sheriff adjunto. El Condado de Walton está ubicado en la región peninsular de Florida, al noreste de la ciudad de Pensacola.