¡Cuidado si vas a Estados Unidos! Esto te pasará si llevas más de US$10.000 en efectivo al viajar a USA

Si viajas a Estados Unidos, debes tener en cuenta este dato para que no te detengan. Foto: composición LR/difusión

Si viajas a Estados Unidos, debes tener en cuenta este dato para que no te detengan. Foto: composición LR/difusión

Al planificar un viaje a Estados Unidos, es esencial estar al tanto de las normativas aduaneras, especialmente en lo que respecta al transporte de dinero en efectivo. Las autoridades estadounidenses imponen estrictas regulaciones para prevenir actividades ilícitas como el lavado de dinero y la evasión fiscal. Desconocer estas leyes puede resultar en la incautación de fondos y posibles sanciones penales.

Según el Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés), cualquier persona que ingrese o salga del país con más de $10.000 en efectivo o instrumentos monetarios debe declararlo mediante el Formulario FinCEN 105. Este requisito se aplica tanto a ciudadanos estadounidenses como a visitantes extranjeros. No cumplir con esta obligación puede conllevar la confiscación del dinero y posibles cargos criminales.

¿Cómo declarar el dinero mayor de 10.000 dólares para ingresar a USA?

El transporte de sumas superiores a $10,000 no está prohibido, pero es obligatorio declararlo. Los instrumentos monetarios que deben ser reportados incluyen:

Monedas y billetes de cualquier país.

Cheques de viajero.

Instrumentos negociables al portador, como cheques personales, cheques de caja y giros postales.

Para declarar estos fondos, los viajeros deben completar el Formulario FinCEN 105 antes de ingresar o salir de Estados Unidos. Este formulario está disponible en los puntos de entrada y salida del país, así como en línea en el sitio web del CBP. Es importante proporcionar información precisa y completa para evitar problemas legales.

¿Qué puede suceder si no declaras el ingreso de este dinero?

No declarar cantidades que excedan los $10,000 puede resultar en la incautación total de los fondos por parte de las autoridades aduaneras. Además, los infractores pueden enfrentar multas que oscilan entre el 20% y el 40% del monto no declarado. En casos donde la suma no declarada supera los $30,000, las sanciones pueden incluir penas de prisión de 3 meses a 6 años, y el excedente pasará a ser propiedad del Fisco Federal, salvo que se demuestre el origen lícito de los recursos.

Es un error común pensar que dividir el dinero entre varios miembros de la familia o compañeros de viaje evita la obligación de declarar. Sin embargo, la ley exige que el monto total combinado que supera los $10,000 sea reportado, independientemente de cuántas personas lo transporten. Además, intentar eludir la declaración mediante métodos como estructuración o contrabando de efectivo se considera una violación grave y puede conllevar sanciones adicionales.

Recomendaciones para viajeros a Estados Unidos

Para evitar inconvenientes al ingresar o salir de Estados Unidos, se aconseja a los viajeros:

Planificar con anticipación: Conocer las regulaciones y preparar la documentación necesaria antes del viaje.

Conocer las regulaciones y preparar la documentación necesaria antes del viaje. Ser transparente: Declarar voluntariamente cualquier cantidad que supere los $10,000 y proporcionar información precisa.

Declarar voluntariamente cualquier cantidad que supere los $10,000 y proporcionar información precisa. Consultar fuentes oficiales: Visitar el sitio web del CBP para obtener información actualizada y acceder a los formularios requeridos.

Al seguir estas recomendaciones, los viajeros pueden asegurarse de cumplir con las leyes estadounidenses y evitar sanciones que podrían arruinar su experiencia de viaje.