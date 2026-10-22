Suscríbete a LR Focus
Suscríbete a LR Focus
EN VIVO

Keiko Fujimori modela aretes en pleno Niño Ft. Karla Ramírez | La Verdad a Fondo con Pedro Salinas

Espectáculos

Andrea San Martín rompe su silencio tras ser detenida por presunta agresión a su hija y anuncia conferencia: asegura tener la conciencia tranquila

La exchica reality Andrea San Martín, quien permanece detenida, enfrenta una grave denuncia por parte del padre de su segunda hija. El ex de la 'ojiverde' la acusa de agredir a la menor.

La exchica reality Andrea San Martín permanecerá detenida por 48 horas.
La exchica reality Andrea San Martín permanecerá detenida por 48 horas.Foto: composición LR/Latina
Por
google iconLa República en Google

Andrea San Martín decidió pronunciarse públicamente luego de su detención tras la denuncia presentada por Juan Víctor Sánchez, padre de su segunda hija. Aunque evitó responder preguntas sobre el caso, adelantó que ofrecerá una conferencia de prensa para dar su versión completa de los hechos y defenderse luego de haber sido acusada por su expareja de presuntamente agredir a la menor.

La influencer afronta un episodio delicado. Mientras continúan las diligencias de las autoridades, en sus primeras declaraciones manifestó que mantenía la conciencia tranquila.

Puedes ver

Andrea San Martín es detenida y se la llevan enmarrocada: Juan Víctor, padre de su segunda hija, la denunció por presunta agresión a la menor

lr.pe

Influencer Andrea San Martín rompe su silencio tras ser detenida

Las imágenes difundidas por ‘Arriba mi Gente’ mostraron a Andrea San Martín durante su traslado, enmarrocada, para la investigación correspondiente. Al llegar a la sede de Medicina Legal de Lima Este, la exchica reality evitó profundizar en los hechos denunciados por el padre de su segunda hija y explicó que primero cumplirá con los procedimientos legales pendientes.

Frente a la insistencia de los reporteros antes de ingresar al establecimiento, la 'ojiverde' anunció que contará su verdad una vez culminado este proceso. “Escuchen, no puedo responder nada. Voy a terminar las diligencias que tengo que hacer y después voy a hacer una conferencia de prensa con todos”, declaró.

Puedes ver

Periodista mexicano revela cómo Laura Bozzo habría despilfarrado toda su fortuna y perdido su penthouse en Acapulco: "Muchas cosas excesivas"

lr.pe

Andrea San Martín asegura que tiene la conciencia tranquila

Sin embargo, la frase que más llamó la atención ocurrió tras ser atendida por las autoridades y antes de su traslado a Miraflores. Cuando una reportera le preguntó si tenía la conciencia tranquila pese a la denuncia, Andrea San Martín respondió con total seguridad: “Por supuesto, claro que sí”.

El caso se originó tras una denuncia presentada por Juan Víctor Sánchez, quien la señala de una presunta agresión física y psicológica contra la menor que ambos tienen en común. Según los reportes policiales difundidos por diversos medios, la exchica reality acudió voluntariamente a la comisaría de Santa Felicia, en La Molina, para esclarecer la acusación, pero posteriormente fue detenida en presunta calidad de flagrancia y trasladada enmarrocada a la dependencia de Miraflores, donde las autoridades dispusieron que permanezca recluida por 48 horas mientras continúan las investigaciones.

La controversia también revive un antecedente que marcó la relación entre San Martín y el padre de su segunda hija. En 2021 se difundieron audios atribuidos a la figura de la farándula nacional en los que se escuchaban expresiones agresivas hacia la menor, un episodio que entonces generó un amplio debate público y cuestionamientos sobre su rol como madre.

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

VACILANDIA PARK

Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

PRECIO

S/ 19.90
Comprar

Notas relacionadas

Elige bien

Lo más visto

Notas recomendadas

Notas relacionadas

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

VACILANDIA PARK

Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

PRECIO

S/ 19.90
Comprar

Lo último

Juegos

Mastergrama
Juego de palabras

Mastergrama

La Colmena
Juego de palabras

La Colmena

Flappy Bird
Arcade

Flappy Bird

Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

Solitario
Cartas

Solitario

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Recetas

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Carlincaturas

Carlincatura del jueves 22 de octubre de 2026

Por Carlin | 22 de Octubre 2026

Carlincatura del miércoles 21 de octubre de 2026

Por Carlin | 21 de Octubre 2026

Carlincatura del martes 20 de octubre de 2026

Por Carlin | 20 de Octubre 2026

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Caen dos oficiales de la PNP en Barranca acusados de comercializar pistola por S/4.000 tras robo del armamento

Perú enfrenta un El Niño fuerte y más incendios, pero sigue sin una política integral para prevenir el fuego

La voz de Sinéad O’Connor

Espectáculos

La vez que Juan Víctor difundió audios de Andrea San Martín presuntamente maltratando a su menor hija: "¡Que te calles!"

Andrea San Martín es detenida y se la llevan enmarrocada: Juan Víctor, padre de su segunda hija, la denunció por presunta agresión a la menor

Hijas de Laura Bozzo la habrían abandonado y vivirían de su dinero en medio de su delicado estado de salud, asegura periodista mexicano

Estados Unidos

¿Sabías que el oro de Atahualpa no está en Perú? El país de Latinoamérica donde ocultan el tesoro deseado por españoles

Los únicos 4 países de América Latina que cuenta con una de las mayores reservas de agua de la Tierra

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

Política

Jorge Nieto cuestiona aprobación de facultades: “Lo han hecho rompiendo reglamentos”

Congreso: diputados aprueban la derogación de la ley que creó el Colegio de Artistas

JNE avala reelección encubierta en Piura: anuló exclusión de alcalde de Morropón que postuló como primer regidor