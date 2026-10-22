Andrea San Martín rompe su silencio tras ser detenida por presunta agresión a su hija y anuncia conferencia: asegura tener la conciencia tranquila La exchica reality Andrea San Martín, quien permanece detenida, enfrenta una grave denuncia por parte del padre de su segunda hija. El ex de la 'ojiverde' la acusa de agredir a la menor.

Andrea San Martín decidió pronunciarse públicamente luego de su detención tras la denuncia presentada por Juan Víctor Sánchez, padre de su segunda hija. Aunque evitó responder preguntas sobre el caso, adelantó que ofrecerá una conferencia de prensa para dar su versión completa de los hechos y defenderse luego de haber sido acusada por su expareja de presuntamente agredir a la menor.

La influencer afronta un episodio delicado. Mientras continúan las diligencias de las autoridades, en sus primeras declaraciones manifestó que mantenía la conciencia tranquila.

Influencer Andrea San Martín rompe su silencio tras ser detenida

Las imágenes difundidas por ‘Arriba mi Gente’ mostraron a Andrea San Martín durante su traslado, enmarrocada, para la investigación correspondiente. Al llegar a la sede de Medicina Legal de Lima Este, la exchica reality evitó profundizar en los hechos denunciados por el padre de su segunda hija y explicó que primero cumplirá con los procedimientos legales pendientes.

Frente a la insistencia de los reporteros antes de ingresar al establecimiento, la 'ojiverde' anunció que contará su verdad una vez culminado este proceso. “Escuchen, no puedo responder nada. Voy a terminar las diligencias que tengo que hacer y después voy a hacer una conferencia de prensa con todos”, declaró.

Andrea San Martín asegura que tiene la conciencia tranquila

Sin embargo, la frase que más llamó la atención ocurrió tras ser atendida por las autoridades y antes de su traslado a Miraflores. Cuando una reportera le preguntó si tenía la conciencia tranquila pese a la denuncia, Andrea San Martín respondió con total seguridad: “Por supuesto, claro que sí”.

El caso se originó tras una denuncia presentada por Juan Víctor Sánchez, quien la señala de una presunta agresión física y psicológica contra la menor que ambos tienen en común. Según los reportes policiales difundidos por diversos medios, la exchica reality acudió voluntariamente a la comisaría de Santa Felicia, en La Molina, para esclarecer la acusación, pero posteriormente fue detenida en presunta calidad de flagrancia y trasladada enmarrocada a la dependencia de Miraflores, donde las autoridades dispusieron que permanezca recluida por 48 horas mientras continúan las investigaciones.

La controversia también revive un antecedente que marcó la relación entre San Martín y el padre de su segunda hija. En 2021 se difundieron audios atribuidos a la figura de la farándula nacional en los que se escuchaban expresiones agresivas hacia la menor, un episodio que entonces generó un amplio debate público y cuestionamientos sobre su rol como madre.