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¡Jerry Rivera regresa a Perú!: fecha, horario, setlist y todo lo que tienes que saber del concierto en Costa 21

El 'Baby de la Salsa' vuelve a Lima este 12 de febrero de 2027 en Costa 21. Revisa aquí la fecha, venta de entradas con descuento Interbank y los clásicos de su setlist.

Jerry Rivera regresa a Perú para darnos una velada de salsa romántica. Composición LR. Instagram
Jerry Rivera regresa a Perú para darnos una velada de salsa romántica. Composición LR. Instagram
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La salsa romántica vivirá una de sus noches más memorables en Lima. El cantante puertorriqueño Jerry Rivera confirmó su esperado retorno al Perú para reencontrarse con sus miles de seguidores en un show inolvidable. El intérprete, cuya voz ha marcado a múltiples generaciones con himnos de amor, promete un despliegue musical cargado de emoción, nostalgia y todo el ritmo que caracteriza a su trayectoria sobre los escenarios.

Este espectáculo congregará a fanáticos de todas las edades que crecieron bailando sus más grandes éxitos. Con una puesta en escena de primer nivel junto al mar, el concierto se perfila como uno de los eventos musicales imperdibles de la temporada veraniega en la capital, reuniendo lo mejor del repertorio salsero clásico en una velada diseñada para cantar a viva voz y disfrutar de principio a fin.

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¿Dónde y cuándo será el concierto de Jerry Rivera?

El concierto se realizará el viernes 12 de febrero de 2027 en las instalaciones del multiespacio Costa 21, ubicado en el circuito de playas del distrito de San Miguel. Este recinto, ya consolidado como uno de los puntos predilectos para conciertos masivos al aire libre en la capital, ofrecerá una atmósfera costera inmejorable y gran comodidad para albergar a los miles de amantes del género tropical.

En cuanto a los horarios de la jornada, la apertura de puertas se prevé durante las primeras horas de la tarde para facilitar el ingreso fluido del público, mientras que la presentación estelar del 'Baby de la Salsa' está programada para iniciar en horario nocturno. Se recomienda a los asistentes acudir con anticipación para evitar aglomeraciones y disfrutar de las activaciones previas.

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¿Cuál será el setlist del show del ‘Baby de la Salsa’?

El repertorio de la velada hará un recorrido integral por las canciones más representativas de la carrera del artista boricua, aquellas que forman parte imprescindible de la banda sonora romántica de América Latina. Los asistentes podrán corear temas icónicos como 'Amores como el nuestro', 'Qué hay de malo', 'Cara de niño', 'Casi un hechizo' y 'Cuenta conmigo'.

Además de sus clásicos indiscutibles, el espectáculo contará con arreglos orquestales en vivo pensados para encender la pista de baile y elevar el sentimiento de principio a fin. Será un viaje cargado de nostalgia, donde Jerry Rivera demostrará una vez más la calidad vocal y el carisma que lo mantienen como uno de los exponentes indiscutibles de la música latina internacional.

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¿Dónde comprar las entradas y cuáles son sus precios?

Las entradas para ver a Jerry Rivera en Costa 21 saldrán a la venta de manera oficial a través de la plataforma de Teleticket. Pero los fanáticos podrán acceder a una preventa exclusiva que contará con un 15% de descuento, pagando con tarjetas Interbank, los días 22 y 23 de octubre, a partir de las 10.00 a. m.

Respecto al tarifario y la distribución del recinto, los precios de los boletos variarán según las diferentes zonas disponibles (Platinum, VIP y General o Tribuna). El detalle de los costos por zona con el descuento de preventa y la tarifa en venta regular se anunciará al momento de la apertura de la boletería virtual.

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