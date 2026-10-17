Samahara Lobatón y Renato Rossini Jr. se dan apasionado beso y confirmarían romance: “Cosas bonitas”

Samahara Lobatón y Renato Rossini Jr. sorprendieron a sus seguidores con una publicación que confirmaría los rumores de romance, apenas un día después del inesperado final del reality 'El Sultanato'. La influencer recurrió a su cuenta de Instagram para compartir imágenes cariñosas junto al modelo.

Entre las fotografías que publicó la hija de Melissa Klug, una llamó especialmente la atención: ambos aparecen besándose en los labios, una escena que expone una cercanía que va más allá de una amistad.

¿Samahara Lobatón y Renato Rossini Jr. son novios oficialmente?

Samahara Lobatón acompañó las fotografías con la frase: "Los realitys sí te dejan cosas bonitas". Renato Rossini Jr. no tardó en reaccionar y comentó la publicación con emoticones de corazones, un gesto que alimentó las versiones sobre un posible romance entre ambos.

La publicación generó numerosos comentarios de sus seguidores, quienes les desearon lo mejor ante la posibilidad de que hayan iniciado una relación. Durante su participación en 'El Sultanato', ambos ya habían protagonizado muestras de cariño frente a las cámaras, pero ahora su cercanía parece haber trascendido el reality.

'El Sultanato', reality de Samahara y Rossini Jr., fue cancelado

Samahara Lobatón y Renato Rossini Jr. quedaron fuera de 'El Sultanato' luego de que la producción anunciara el cierre inesperado de esta temporada, apenas tres semanas después de su estreno.

Uno de los participantes comunicó la decisión y explicó que el proyecto no continuaría por el momento, aunque dejó abierta la posibilidad de una nueva edición. "Hoy le decimos adiós, mas no un hasta nunca, porque pronto nos volveremos a ver. El proyecto, desafortunadamente, ya ha llegado a su final por esta temporada. Recuerden que es un formato totalmente diferente, un formato que se va a manejar por diferentes temporadas", manifestó.

Además, indicó que la salida de varios concursantes habría afectado el desarrollo de la competencia y dificultado que se mantuviera la disputa por el premio principal. "Al abandono de diferentes participantes, deja el juego un poco desestabilizado y provoca que no haya una buena disputa por la corona", sostuvo.