Samantha Batallanos, modelo y figura de la farándula, fue una de las invitadas especiales en una chocolatada navideña organizada por el streamer Arturo Fernández, más conocido como Neutro. El evento, realizado en el Callao, tuvo como objetivo llevar alegría a los niños del distrito, quienes disfrutaron de panetón, chocolate y regalos. Neutro, quien apareció vestido de Papá Noel, compartió un momento cálido y especial con los pequeños, mientras que Batallanos, vestida completamente de rosa, se lució junto a él.

Durante una entrevista con el programa 'Todo se filtra' de Panamericana, Batallanos no dudó en resaltar una característica particular de Neutro: "Me encanta que sea bien sano", expresó de manera juguetona, dejando entrever una complicidad entre ambos. La frase, que en un principio podría parecer inocente, tenía un doble sentido relacionado con las recientes declaraciones de Jonathan Maicelo, quien se refirió a Neutro como "sano" tras un incidente.

Samantha Batallanos tiene coquetas interacciones con Neutro

El joven streamer también aprovechó el evento para comentar sobre el altercado con Jonathan Maicelo, quien días atrás lo había agredido. Neutro, en tono relajado, mencionó que no deseaba "cruzarse con el grinch", refiriéndose a Maicelo de manera irónica. Aunque el incidente causó revuelo en las redes, Neutro dejó claro que todo estaba bien y que no le daba mayor importancia al altercado.

Por otro lado, Samantha compartió que tiene una afinidad por los 'chicos saludables' y que se siente atraída por Neutro debido a este detalle. “Eso es lo que me encanta de él, que me lo recalque a cada rato, que él es bien sano, de verdad, justo yo soy una chica saludable. Así que eso es lo que busco siempre en un chico”, comentó la modelo. Ante la pregunta sobre si existe alguna tensión entre ellos, ambos se miraron cómplices y soltaron una risa, dejando abierta la posibilidad de un acercamiento especial entre ambos.

Samantha Batallanos habla sobre el asalto que sufrió

En otro momento de la entrevista, Samantha Batallanos se pronunció sobre un preocupante incidente que vivió hace unos días: un asalto a mano armada. Afortunadamente, la modelo salió ilesa, ya que la bala que dispararon los delincuentes no la alcanzó. "Ya pasó todo, no quería que eso me afectara. La bala se fue para otro lado, gracias a Dios. Valorar mucho más las cosas, estar mucho más consciente del peligro que estamos viviendo hoy en día, está superpeligroso", comentó Batallanos, alertando a la audiencia sobre la creciente inseguridad en las calles.