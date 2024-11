El último martes 12 de noviembre, Samantha Batallanos reveló que no continuaría más en el reality de canto del programa ‘América hoy’ y fue así que en la última edición, compartieron las últimas declaraciones de la modelo.



Samantha Batallanos asumirá nuevos proyectos



Según lo que dio a conocer la propia Samantha Batallanos, será parte del programa ‘Palabra de Honor’, un reconocido reality chileno de convivencia de famosos que se graba en Perú y donde también participan Fabio Agostini, Facundo González y la ex Miss Perú, Anyella Grados.

“Hola mis amores, ¿cómo están? Con el dolor de mi corazón, tengo que decirle adiós a ‘Mira quién canta hoy’, pero es por ampliar mis horizontes, por una nueva oportunidad. Tengo que viajar al extranjero, es para participar de un reality en Chile”, expresó la ex de Jonathan Maicelo.

Cabe señalar que el magazine ‘América hoy’ confirmó que Mafer Portugal reemplazará a Samantha Batallanos, quien reveló que perdió amigos por perdonar a Maicelo.

Samantha Batallanos rompe su silencio sobre Jonathan Maicelo



Hace unos días, Samantha Batallanos estuvo en el podcast ‘Sin lenguas en los pelos’ de No Somos TV, donde fue consultada sobre su polémica ruptura con Jonathan Maicelo. La modelo detalló que terminó la relación con el boxeador por todo el agotamiento emocional que conllevó estar con él.

“No me acuerdo por qué terminamos, me harté, me cansé. Yo regresé pensando en que iba a cambiar, fui devota de esa relación y creía que tenía el poder de cambiar a ese ser humano. Yo siempre he recogido animalitos de la calle, tengo mucha sensibilidad, a veces creo que me confundo y creo que puedo rescatar a todo el mundo. Siendo honesta, no sé por qué regresé”, expresó contundentemente.



Asimismo, Samantha Batallanos no dudó en comentar sobre la discusión en vivo entre su expareja Jonathan Maicelo y Carloncho, recordando que también experimentó malos ratos en su relación con el boxeador. “Eso para mí no es nada (...) yo estaba acostumbrada a eso (...) esa fue la actitud que a mí me cansó, uno no se puede quejar, no se puede expresar, no puede plantearle una idea que te molesta porque inmediatamente viene esa agresividad que dices de dónde sale tanto odio hacia mí”, concluyó en la entrevista.