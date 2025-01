A pesar de que Shirley Arica fue vista en época navideña haciendo compras con un conocido DJ y tomados de la mano, la ‘Chica realidad’ decidió aclarar que no ha iniciado ninguna relación y prefiere mantenerse soltera.

Shirley Arica reveló que actualmente está soltera y desmintió cualquier rumor sobre una relación con el DJ con quien fue vista hace un mes en una situación íntima. La modelo enfatizó su deseo de concentrarse en sus proyectos empresariales, señalando que aún no ha encontrado a alguien que entienda su estilo de vida y su dedicación profesional.

¿Por qué prefiere mantener su soltería?

Tras ser vista de la mano de un reconocido DJ, la modelo Shirley Arica se pronunció para aclarar su estado civil, afirmando que se encuentra soltera. Al parecer, solamente está enfocada en el desarrollo de su negocio, aunque se describió a sí misma como una ‘potra’ difícil de domar, dejando en claro su independencia y determinación.

“Estoy soltera y muy tranquila. Creo que todavía no ha llegado el hombre que me pueda domar, entender mi trabajo, pero sobre todo mis tiempos o mi personalidad. Soy una mujer muy independiente, así que por el momento estaré soltera”, confesó en entrevista con el diario Trome.

En esa misma línea, Shirley Arica explicó por qué se considera una mujer difícil de domar, a lo que la modelo señaló que no es fácil que la conquisten.

“Cuando estoy enamorada soy un bombón. Me enamoro y me pierdo. Pierdo el sur, el norte y todo. Doy mi 100 %, pero es muy difícil que lleguen a mi corazón o que me enamore. Es complicado. Manejo mis tiempos y no me gusta que me digan lo que tengo que hacer o que me controlen”, añadió al respecto.

Shirley Arica en contra de la toxicidad

Por otro lado, Shirley Arica dejó en claro que no soporta que la estén controlando, porque es algo con lo que está en contra cuando se tiene alguna pareja.

“No me gusta que me digan: ‘Mándame ubicación’ o también ‘no sigas a tal o tal en Instagram’. Sé que está de moda eso, pero esas cosas no van conmigo y no estoy para aguantarlo, así que prefiero estar soltera y sin dar explicaciones a nadie. Estoy enfocada en mi negocio y dedicada al rubro de la belleza”, concluyó sobre el tema.