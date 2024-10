La modelo Shirley Arica anunció su soltería en el podcast de Carloncho y Renzo Winder. La popular ‘Chica realidad’ también se animó a hablar de su pasado amoroso. Según la influencer peruana, solo se ha involucrado con tres futbolistas, pese a que la prensa peruana la ha relacionado con varios, entre ellos Christian Cueva.



Shirley Arica revela que estuvo con futbolista peruano



Shirley Arica, quien fue vista divirtiéndose con Pamela Franco, contó que no tuvo buenas experiencias íntimas con dos de los futbolistas que tuvieron con ella un romance, por lo que terminó decepcionada. Todo lo contrario sucedió con otro deportista peruano, con quien sostuvo una relación en secreto.



“Nadie sabe, su nombre nunca salió ni saldrá. Es recontra conocido, pero nunca lo he mencionado”, manifestó Arica el último martes 1 de octubre. Ante la insistencia de Carloncho, la modelo confesó que el susodicho estuvo en la Selección Peruana.

Shirley Arica habló de su pasado amoroso y de su paso por los realities. Foto: captura/Youtube

Asimismo, la influencer peruana admitió que el futbolista en cuestión llegó a Rusia. “Jugó en el Mundial”, expresó. Incluso, Shirley Arica explicó que el romance duró dos meses con el deportista. “Nosotros sí tuvimos una relación, estuvimos como dos meses y tanto. Solo que no fue público. No fue alguien con quien pasó algo y ya no. Pero ya estoy retirada”, agregó.



Shirley Arica anuncia el fin de su romance



En otro momento de la entrevista, Shirley Arica reveló que está soltera, semanas después de haberse mostrado muy ilusionada del cantante dominicano Uriel Romero, conocido artísticamente como 'El Futuro Fuera de Órbita', a quien conoció en el reality chileno ‘Tierra brava’.



Arica comentó que no cuenta a Uriel Romero como su pareja porque duraron poco tiempo. “Era un cantante a quien conocí en un reality. Estuve con él como dos o tres meses, pero no fluyó porque él vive allá (República Dominicana) y yo acá. Pero no cuenta, pues”, dijo entre risas.

Luego, la modelo aclaró que hace cinco años no se enamora y que, desde entonces, no ha mantenido una relación larga. “He tenido una ilusión en la universidad que me duró como cuatro años. Luego viene la otra ilusión, que fue amor, por el papá de mi hija. Me enamoré de él porque me casé y tuve una hija. Ahora estoy soltera y no he vuelto a sentir eso por nadie”, sostuvo.



¿Qué dijo Shirley Arica sobre Christian Cueva?



La modelo Shirley Arica se pronunció, mediante sus redes sociales, tras ser mencionada en relación con Christian Cueva, luego de que Pamela López, en una conversación con Magaly Medina, revelara un chat que vinculaba su nombre con el de 'Aladino'.



“No iba a pronunciarme sobre ese tema, pero lo hago por aquí por novena vez… En su momento lo aclaré, pero vuelvo y repito para las personas que no les quedó claro porque ayer salió una lista en la cual sale mi apellido nuevamente con alguien que no tuve nada... Me hubiese gustado que salga el episodio que grabé en 'El valor de la verdad' para que se aclaren muchas dudas, pero lamentablemente no salió... No tuve nada con él porque no me gustó en su momento y menos me va a gustar ahora”, expresó Shirley Arica en su cuenta de Instagram.



“Lo máximo que he podido pasar con él es que hemos coincidido en una reunión con otros personajes conocidos... Ni como amigo lo tengo (a Cueva)... No hay ni una sola conversación entre él y yo por ningún lado... Si es que alguien confirma ello, que saque sus pruebas... A las pruebas me remito, pero no hay porque lo he visto solo una vez en mi vida y no hubo un coqueteo... Si hubiese estado con él, lo digo, normal, porque he estado con puro, pero no con él”, continuó Arica.

Shirley Arica sorprende con confesiones