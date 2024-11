Shirley Arica revela si tuvo ROMANCE con un FUTBOLISTA actual de la selección peruana

Shirley Arica, conocida por su participación en diversos programas de televisión y su presencia mediática, ha vuelto a captar la atención del público tras referirse a los rumores sobre un posible romance con un futbolista actual de la selección peruana. Un reciente video de la modelo peruana en sus redes sociales ha llamado la atención de sus seguidores debido a la naturaleza de las preguntas.

Fiel a su estilo, la modelo peruana Shirley Arica respondió a las 'preguntas picantes'. Ella se animó a hablar de temas íntimos, entre ellos, sus romances. Descubre qué reveló.

¿Shirley Arica tuvo un romance con un futbolista ACTUAL de la selección?

Shirley Arica se sometió a una serie de preguntas íntimas y decidió compartir el momento con sus seguidores en sus redes sociales. Una de las consultas que más captó la atención fue sobre si había mantenido un romance con un futbolista que actualmente juega en la selección peruana. Aunque en otras respuestas se mostró dispuesta a hablar, en esta ocasión respondió con un "no" acompañado de risas. Intrigado por su reacción, su amigo, encargado de las preguntas, le preguntó con curiosidad: "¿Por qué te ríes?".

Otra de las preguntas más picantes que le hicieron fue cuando reveló cuándo le ofrecieron por un encuentro íntimo. La conocida chica reality no dudó en confesar que un extranjero le pidió para salir por 70 mil dólares.

Shirley Arica confesó que mantuvo una relación con un futbolista peruano

La modelo Shirley Arica, quien recientemente fue vista disfrutando de una salida con Pamela Franco, comentó que sus experiencias con dos de los futbolistas con los que tuvo un romance no fueron satisfactorias, lo que la llevó a sentirse desilusionada. Sin embargo, su historia fue distinta con otro deportista peruano, con quien mantuvo una relación en secreto.

“Nadie sabe, su nombre nunca salió ni saldrá. Es muy conocido, pero nunca lo he mencionado”, expresó Arica el pasado martes 1 de octubre. Aunque Carloncho insistió en obtener más detalles, la modelo admitió que el jugador en cuestión formó parte de la Selección Peruana. Además, reveló que dicho futbolista participó en el Mundial de Rusia, y que su relación duró aproximadamente dos meses. “Nosotros sí tuvimos una relación, estuvimos como dos meses y tanto. Solo que no fue público. No fue alguien con quien pasó algo y ya no. Pero ya estoy retirada”, añadió la influencer.