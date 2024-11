Shirley Arica cuenta detalles INÉDITOS de su romance con Reimond Manco: “Me enamoré”

Shirley Arica, conocida figura del espectáculo peruano, sorprendió al público al revelar detalles inéditos de su romance con el exfutbolista Reimond Manco. En una entrevista exclusiva con el popular 'Flaco' Granda para su canal de Youtube, la modelo compartió aspectos poco conocidos de su vida sentimental.

Shirley Arica habló de su romance con Reimond Manco

Shirley Arica reveló detalles de su relación pasada con Reimond Manco, dejando al descubierto cómo se enamoró e ilusionó, solo para enfrentarse a una inesperada traición. Durante una conversación abierta, la modelo recordó cómo sus sentimientos hacia el futbolista fueron sinceros y cómo terminó decepcionada.

"Yo sí me enamoré, me ilusioné. Él estaba en los ‘Jotitas’. Después veo que una chica lo besó. Al año, me llamó, me invitó a Chiclayo y armo el ampay. (Él me decía tú) Tú has sido la que me ha sembrado y yo jurándole ‘no, no’ (risas)," dijo Shirley Arica.

Shirley Arica echa a Jean Deza

La modelo también compartió detalles sobre su larga historia con Jean Deza y mencionó cómo la relación entre ambos se desarrolló a lo largo de los años. Según Shirley, Deza había mostrado un interés persistente hacia ella, lo cual quedó evidenciado en sus palabras: "Lo conozco hace mucho y siempre me ha ‘gileado’", agregó.

Shirley Arica y su pelea con Tilsa Lozano

La tensión entre Shirley Arica y Tilsa Lozano no es un secreto, pero Arica profundizó en la raíz de su enemistad. Arica explicó cómo un proyecto personal se vio truncado por la exmodelo. "Me he peleado con Tilsa. Yo iba a sacar mi grupo ‘Las Vengadoras’, pero ella sacó con el mismo nombre y me jodi* el negocio. Ahí le empecé a agarrar cólera,"* comentó Shirley Arica.