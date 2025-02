Donald Trump no sancionó a un fiscal de la Corte Penal Internacional por favorecer al dictador Nicolás Maduro

Después de que Donald Trump solicitara a la Corte Penal Internacional (CPI) no investigar al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, por la guerra en la Franja de Gaza, se ha viralizado en redes sociales la supuesta sanción a un fiscal de esa jurisdicción por apoyar a Nicolás Maduro. No obstante, esta información es falsa.

Las publicaciones van acompañadas de un video estático que contiene una imagen compuesta por un retrato de Donald Trump y un supuesto fiscal de la CPI, separados por una línea que simula una hoja rota. En el centro, se encuentra un titular con fondo blanco y letras negras que dice: "Urgente: Donald Trump sanciona al fiscal de la Corte Penal Internacional por ser cómplice de Nicolás Maduro".

En la descripción de los posteos se lee un mensaje similar: "Última hora: el presidente Donald Trump sanciona al fiscal de la corte penal internacional por ser cómplice del tirano Nicolás Maduro en Venezuela. ¿Apoyas a Trump?".

Hasta la publicación de esta verificación, el posteo más viralizado se encontró en la red social de X, que logró recopilar 23.200 visualizaciones, 1.000 'me gusta', 688 republicaciones por otros usuarios en sus muros personales y 60 comentarios.

Donald Trump levantó una sanción a la CPI por investigar a Israel

Realizamos búsquedas con palabras clave como "Donald + Trump + sanctions + prosecutor + of + the + International + Criminal + Court + for + being + an + accomplice + of + Nicolas + Maduro", y no encontramos información oficial que respalde esta afirmación. Sin embargo, es cierto que el presidente de la Casa Blanca impuso sanciones a la Corte Penal Internacional por investigar al estado de Israel por los sucesos en la Franja de Gaza.

En el documento publicado en la página oficial de la Casa Blanca, se hace énfasis a la investigación que la CPI ha abierto contra Benjamin Netanyahu y algunos funcionarios de los Estados Unidos. Trump toma como base que Estados Unidos e Israel no forman parte del Estatuto de Roma para descalificar la condena de la corte.

"La CPI no tiene jurisdicción sobre los Estados Unidos ni sobre Israel, ya que ninguno de los dos países es parte del Estatuto de Roma ni miembro de la CPI. Ninguno de los dos países ha reconocido jamás la jurisdicción de la CPI, y ambas naciones son democracias prósperas con ejércitos que se adhieren estrictamente a las leyes de la guerra", se lee en la orden firmada por Donald Trump.

Una de las sanciones va directamente contra el fiscal Karim Khan, quien abrió las investigaciones contra Netanyahu y los líderes de Hamas, pidiendo el arresto de ambas partes. Dicha pena congela sus bienes activos en territorio de los Estados Unidos, al igual que de las personas que apoyaron la investigación jurídica. Khan también es conocido por aparecer al lado de Nicolás Maduro en una visita fiscal que luego terminó con la investigación de su régimen por los asesinatos acontecidos en 2017, donde se acusa que el gobierno chavista las provocó.

Conclusión

Estados Unidos sancionó a los fiscales de la CPI que hayan investigado a autoridades de Israel, como Benjamin Netanyahu, y otros por supuestamente entrometerse en intereses nacionales. También hizo énfasis en el fiscal Karim Khan, que inició las pericias en cuestión. Por lo tanto, calificamos este tipo de posteos como falsos.

