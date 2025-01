Giacomo Bocchio ha dejado a todos boquiabiertos al anunciar su próximo matrimonio con Brenda Dávila. En una reciente entrevista, el artista compartió detalles sobre sus planes a futuro como pareja, destacando la emoción que siente por este nuevo capítulo en sus vidas.

A pesar de que Giacomo Bocchio mantiene su vida privada en reserva, está muy emocionado por su próxima boda junto a su novia Brenda Dávila. El reconocido jurado de ‘El gran chef famosos’ sorprendió al revelar que llegará al altar en poco tiempo. “Será una fiesta íntima”, señaló en entrevista con la revista Magacín 24.7.

¿Cuándo se casará Giacomo Bocchio?

Después de anunciar el compromiso con su novia Brenda Dávila, el popular Giacomo Bocchio se animó a hablar sobre cómo están llevando a cabo los preparativos para su boda. En entrevista con la revista digital Magacín 24.7, el chef dejó atónitos a todos al confesar que sería este mes.

“Ya tiene fecha, te voy a decir en qué mes va a ser: va a ser en enero. En una fiesta íntima. Y si no ha sido antes es realmente por la cantidad de trabajo que hemos venido teniendo y que seguimos teniendo, pero ya hemos decidido no prolongar más. Mi familia está feliz, Brenda está muy contenta. Como te he dicho, va a ser lo más chiquitito posible”, señaló muy entusiasmado por este día tan importante.

Se sabe que Giacomo Bocchio y Brenda Dávila han estado en una relación durante aproximadamente 7 años. Se conocieron en 2016 mientras trabajaban juntos en el restaurante Wallqa, asociado a Le Cordon Bleu, donde Giacomo era chef y Brenda, cocinera. En diciembre de 2023, el chef le propuso matrimonio a Brenda, y tienen previsto casarse en enero de este año.

¿Giacomo Bocchio planea tener hijos?

Sin embargo, Giacomo Bocchio fue muy contundente en la entrevista al expresar su decisión de no tener hijos, algo que no está en sus planes.

“Esto lo hemos conversado con Brenda, sentimos que tenemos una misión fuerte de compartir y esto nos demanda mucho tiempo. No está en nuestros planes ser papás, pero si Dios quiere que yo sea papá, voy a ser feliz y va a ser una gran bendición. Un hijo siempre es una bendición... Yo nací con la T de cobre... yo tenía que venir como sea”, concluyó.