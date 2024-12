El chef Giacomo Bocchio, una figura destacada en el mundo culinario y jurado en el programa 'El Gran Chef Famosos', ha estado en el centro de la atención pública debido a críticas que lo acusan de tener posturas discriminatorias. Sin embargo, el cocinero ha sido claro en expresar su postura frente a estas acusaciones, destacando que no permiten desviar su enfoque en los valores y proyectos que considera fundamentales.

En una reciente entrevista a Infobae, el chef tacneño aseguró que ha encontrado una manera de sobrellevar las controversias, confiando en su fe y recordando que su "gozo no es de este mundo". Aunque admite que las críticas generan frustración, se mantiene firme en sus convicciones y enfocado en su carrera profesional, así como en el impacto positivo que busca generar en su audiencia.

Giacomo Bocchio revela que encontró la manera de sobrellevar las críticas

El chef de 'El gran chef famosos' confiesa que las críticas sobre su forma de pensar y expresarse han sido un reto constante. Las acusaciones de transfobia, racismo y machismo no han pasado desapercibidas, pero Bocchio asegura que ha aprendido a gestionar esas situaciones.

“Te da cólera, qué pesado, reniego con esa persona, pero después digo que mi gozo no es de este mundo y me tranquilizo”, compartió el chef. También destacó que la televisión nacional le ha permitido mostrarse tal como es, compartiendo su identidad y valores sin restricciones. “He dicho y hecho lo que he querido”, afirma.

Giacomo Bocchio forma parte del jurado del programa de cocina desde 2023. Foto: difusión

Proyectos culinarios y logros destacados

A pesar de las controversias, Bocchio continúa avanzando en su carrera culinaria con paso firme. Su canal de YouTube, que está cerca de alcanzar el millón de suscriptores, es una muestra de su impacto en el mundo gastronómico. Inicialmente enfocado en recetas técnicas para profesionales, el chef ha optado por adaptar su contenido para llegar a una audiencia más amplia, sin perder la esencia de la alta cocina.

“Quiero sacar contenido premium para un segmento de cocineros que buscan aprender más de lo que ya les estoy ofreciendo”, reveló el chef y jurado 'El gran chef famosos', quien también lanzó recientemente el segundo volumen de su libro 'Eleva tu juego culinario'. Este recetario combina recetas peruanas e internacionales, reflejando su constante exploración y creatividad en la cocina.