Giacomo Bocchio se hizo más conocido gracias a su rol como jurado en 'El gran chef: famosos'. Su carisma y profesionalismo en el reality cautivaron al público, que ahora también muestra interés por su vida personal. El cocinero tacneño sorprendió al pedirle matrimonio a su novia Brenda Dávila en 2023 y ahora, en una entrevista exclusiva de La República, confirmó la fecha de su esperada boda.

Giacomo Bocchio confirma fecha de su matrimonio con Brenda Dávila

El pasado domingo 3 de diciembre de 2023, Brenda Dávila y Giacomo Bocchio se comprometieron en una ceremonia íntima con familiares. La novia del juez de 'El gran chef: famosos' decidió compartir este momento con sus seguidores en redes sociales, publicando fotos y videos de la emotiva pedida de mano.

En las imágenes publicadas en la cuenta de Instagram de Dávila, se puede ver a Bocchio esperando a su amada con un ramo de girasoles. Ella, sorprendida por el gesto, escucha las palabras del chef, quien luego le entrega el anillo de compromiso tras un emotivo abrazo.

Un año después, en una entrevista con La República, Giacomo Bocchio confirmó que se casará con su novia Brenda Dávila en enero de 2025.

—En el recetario pude ver que hay una dedicatoria a tu novia y también siempre la mencionas, incluso también hay una fotografía de ustedes. ¿Qué significó ella en todo este proceso? No solamente en tu vida personal, sino también en tu carrera de cocinero, porque ella se dedica a lo mismo.

—Por supuesto, nos conocimos en una cocina y lo primero que me impresionó de ella fue su pasión. Una pasión por la gastronomía, antes de conocerla de manera personal y de ver sus valores... Nos hemos unido buscando la voluntad del Señor y justo en enero nos vamos a casar, ya está la fecha, ya está confirmada. No voy a decir fecha para no generar problemas y tener un poco de tranquilidad y paz, pero sí les digo que en enero nos casamos.