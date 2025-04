Cómo saber si un hacker ha iniciado sesión en tu cuenta de Google: sigue estos pasos para proteger tus datos

La seguridad digital se ha convertido en una prioridad en tiempos donde las amenazas cibernéticas están a la orden del día. Las cuentas de Google, que concentran correos electrónicos, archivos, contactos y otros datos sensibles, se han convertido en uno de los blancos más comunes para ataques de hackers.

De acuerdo con un informe de Google Threat Analysis Group (TAG), millones de intentos de acceso no autorizado ocurren a diario en todo el mundo, afectando tanto a usuarios individuales como a empresas. En este contexto, aprender a identificar si tu cuenta fue comprometida y saber cómo actuar de inmediato puede evitar el robo de información personal o financiera.

Cómo saber si alguien ha iniciado sesión en tu cuenta de Google

Google ofrece herramientas que permiten monitorear la actividad de tu cuenta y detectar accesos sospechosos. Para revisar los dispositivos con acceso reciente:​

Accede a tu Cuenta de Google. En el panel de navegación izquierdo, selecciona Seguridad .​ En la sección Tus dispositivos, haz clic en Gestionar todos los dispositivos.

Aquí se mostrará una lista de dispositivos que han accedido a tu cuenta recientemente. Si identificas algún dispositivo desconocido o una ubicación inusual, es posible que tu cuenta haya sido comprometida.

PUEDES VER: Arrestan a profesora de educación especial tras ser acusada de abusar sexualmente de un estudiante en Chicago

Cómo revisar la actividad reciente y cerrar sesiones sospechosas

Además de verificar los dispositivos, es importante revisar la actividad reciente de seguridad:​

Dentro de la sección Seguridad de tu cuenta, busca el panel Eventos de seguridad recientes .​

de tu cuenta, busca el panel .​ Selecciona Revisar eventos de seguridad para examinar actividades recientes, como inicios de sesión o cambios en la configuración.​

Si detectas actividades que no reconoces, selecciona No fui yo y sigue las instrucciones para proteger tu cuenta. Además, es recomendable cerrar sesiones en dispositivos no reconocidos:​

En la sección Tus dispositivos , elige el dispositivo sospechoso.​

, elige el dispositivo sospechoso.​ Haz clic en Cerrar sesión para revocar su acceso.​

Estas acciones ayudarán a prevenir accesos no autorizados y a mantener la seguridad de tu cuenta.

PUEDES VER: ICE detiene a un pastor latino en Texas mientras llevaba a su hija al colegio y ahora enfrenta deportación

Consejos de seguridad para evitar futuros accesos no autorizados a tu cuenta de Google

Para fortalecer la seguridad de tu cuenta y prevenir intrusiones futuras:

Activa la verificación en dos pasos : Este método añade una capa extra de seguridad al requerir un segundo factor, como un código enviado a tu teléfono, además de tu contraseña. ​

: Este método añade una capa extra de seguridad al requerir un segundo factor, como un código enviado a tu teléfono, además de tu contraseña. ​ Mantén actualizada tu información de recuperación : Asegúrate de que tu número de teléfono y correo electrónico de recuperación estén actualizados para facilitar la recuperación de la cuenta en caso de problemas.​

: Asegúrate de que tu número de teléfono y correo electrónico de recuperación estén actualizados para facilitar la recuperación de la cuenta en caso de problemas.​ Revisa y elimina aplicaciones de terceros no utilizadas : Las aplicaciones vinculadas a tu cuenta pueden ser una vía de acceso para hackers. Revoca el acceso a aquellas que ya no uses. ​

: Las aplicaciones vinculadas a tu cuenta pueden ser una vía de acceso para hackers. Revoca el acceso a aquellas que ya no uses. ​ Utiliza contraseñas fuertes y únicas: Evita reutilizar contraseñas y considera el uso de un gestor de contraseñas para mantenerlas seguras.​

Implementar estas medidas reducirá significativamente el riesgo de accesos no autorizados y protegerá tu información personal.​