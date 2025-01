La modelo Samantha Batallanos respondió con contundencia a las críticas del conocido ‘Metiche’, quien la ofendió durante su programa de espectáculos al insinuar que estaba siendo comercializada en las plataformas de streaming de ‘Neutro’. Incluso exigió que el presentador le pidiera disculpas públicas.

Lo que provocó la molestia de Samantha Batallanos fue cuando Kurt Villavicencio, en su programa, se mostró sorprendido ante unos videos de la modelo junto al youtuber Neutro, en los que criticó su actitud: “Esas imágenes con Neutro me sorprendieron; a la pobre chica la estaban ofreciendo como cualquier cosa, y es una dama y una mujer”.

La respuesta de Samantha Batallanos

Después de que fuera insultada por Kurt Villavicencio, Samantha Batallanos salió al frente en su cuenta de Instagram para asegurar que el presentador la agredió verbalmente, la discriminó y la menospreció por sus decisiones personales.

“Qué desafortunado el comentario que tuvo hacia mi persona. Como periodista, te me caíste totalmente porque estás lleno de prejuicios. Me parece una agresión a mi persona que me estés discriminando así, ninguneándome por mi comportamiento. Yo soy una mujer libre y hago lo que quiero con mi sexualidad porque me da la gana. No le debo nada a nadie y estoy soltera”, comentó en sus historias de Instagram.

Asimismo, Samantha Batallanos mencionó que nadie puede cuestionarla por las decisiones que toma, señalando que este tipo de comentarios solo perpetúan los estereotipos.

“Qué pena, ay, qué vergüenza nacional me da tener este tipo de personas con la mentalidad tan cerrada que, por una transmisión en vivo por juegos, porque sí, a mí me encanta jugar así y porque no tengo por qué limitarme o reprimirme por personas como estas, chapadas a la antigua”, añadió al respecto.

Exige disculpas públicas

Por otro lado, Samantha Batallanos solicitó una disculpa pública del presentador del programa, expresando que se siente gravemente ofendida por la forma en que fue tratada. “Espero que tengas la decencia de ofrecer disculpas públicas a mi persona porque estoy ofendida”.

Después de evidenciar su molestia, la modelo también compartió un contundente mensaje en sus historias de Instagram, donde criticó el estado actual de la televisión peruana y etiquetó al programa de Kurt Villavicencio.

“Esa es nuestra TV peruana, un impresentable de quinta bien sentado hablando con mi agresor de temas frívolos y denigrando mi persona como mujer”, concluyó sobre el tema.