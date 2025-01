La cantante de Corazón Serrano, Susana Alvarado, sorprendió al público al aparecer en el programa ‘El deportivo en otra cancha’, avivando rumores de romance con el presentador Paco Bazán. La química entre ambos fue evidente, lo que llevó a aclaraciones sobre su relación.



Durante la emisión del programa, la noche del miércoles 8 de enero, la interacción entre Susana y Paco Bazán capturó la atención de los televidentes. Con sonrisas y miradas cómplices, ambos compartieron momentos que alimentaron las especulaciones sobre un posible romance, pero también emotivos episodios.

Susana Alvarado se mostró sensible en ATV



Uno de los momentos más emotivos de la entrevista y que hizo quebrar a Susana Alvarado fue cuando vio un video de su madre, quien destacó los logros de su hija. “Quisiera agradecerte por todo lo que has hecho y sigues haciendo por nosotros, por tu responsabilidad, por tus logros, por tus esfuerzos. Muchísimas gracias en nombre de la familia. A veces no te digo muy seguido que te amo con todo mi corazón. Ojalá no cambies nunca”, manifestó su progenitora.



La intérprete de ‘No eres único’ no pudo contener la emoción por la sorpresa que le dio Paco Bazán. “¡Qué feo eres!, ¿por qué me haces esto? No sabía que iba a ser una noche muy especial, la verdad. Gracias”, dijo con la voz entrecortada, mientras se secaba sus lágrimas.

“Lo es, nos hemos esforzado para que tengas el homenaje que mereces”, respondió el conductor de ‘El deportivo: en otra cancha’. “No me salen las palabras. Solamente decir gracias, en serio”, añadió la vocalista de Corazón Serrano. Paco, al notar su emoción, se acercó para abrazarla, un gesto que fue interpretado por los espectadores como una muestra de la conexión especial que comparten.

Paco Bazán y Susana Alvarado: una conexión especial



La química entre Paco Bazán y Susana Alvarado en el programa fue notable, lo que generó un ambiente de camaradería. La cantante, por su parte, compartió aspectos íntimos de su vida, revelando su amor por la familia y los sacrificios realizados para alcanzar sus sueños.



En tanto, el ahijado televisivo de Magaly Medina expresó su agradecimiento hacia Susana Alvarado por su presencia y en un tono cómplice, dijo: “Soy Francisco Bazán, un hombre solo, que está intentando todos los días ser mejor”.