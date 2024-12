La modelo e influencer Samantha Batallanos sorprendió a los televidentes al señalar que había sido víctima de un brutal asalto en el camino de regreso a Lima luego de terminar las grabaciones en América Televisión. La exreina de belleza señaló que el tráfico de estas épocas facilitó que su auto fuera interceptado por sujetos armados que la amenazaron y se llevaron varios de sus objetos personales.

Samantha Batallanos revela que sufrió terrible asalto en Pachacamac

En una entrevista con el programa 'Magaly TV, la firme', Samantha Batallanos dio detalles del desgarrador asalto que sufrió en la carretera de regreso a Lima de Pachacamac.

"Jamás me han asaltado así, tan brutalmente, tan ferozmente, por un teléfono, por una cartera", dijo en un inicio la modelo. "Estaba atrapada al costado de un tráiler, de otro tráiler, carros. Yo estaba con mi teléfono y empiezo a sentir que me destrozan la ventana y veo a un tipo en capucha, con un arma, destrozando mi ventana. Empiezo a gritar, me voy para que no me caigan los vidrios, me trato de cubrir y me gritaba que le diera mis cosas", dijo muy afectada.

Sumado a ello, Samanatha Batallanos contó que cuando el delincuente no pudo romper la luna, decidió disparar, preocupando enormemente a la reina de belleza. "Le tiró un balazo a mi luna para que la luna explotara y el balazo fue al tablero donde se mide el kilometraje... Me quitó el teléfono, me quitó el maletín que tenía al costado con las cosas que traía del canal... Y no contento con esto, ha regresado a amenazarme con el arma para que le dé las claves de mi teléfono", señaló.

Posteriormente, la influencer sentó la denuncia en la comisaría, donde especificó que las pérdidas llegan a los 5.000 soles.