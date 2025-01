El reconocido boxeador peruano Jonathan Maicelo comenzó el 2025 con un cambio que no ha pasado desapercibido. A finales de diciembre de 2024, anunció en su cuenta de Instagram que se sometería a una rinoplastia con el objetivo de mejorar su apariencia física. La expareja del empresario, Samantha Batallanos, también quedó sorprendida por el resultado y aseguró que le advirtió de emplear canjes en operaciones estéticas.

La intervención, que buscaba corregir los estragos de más de una década de carrera en el boxeo, ha desatado todo tipo de comentarios en redes sociales. Tras la cirugía, el boxeador compartió un video mostrando su proceso de recuperación. Sin embargo, lo que captó la atención de sus seguidores fue el resultado de la operación.

Samantha Batallanos reacciona por operación de Maicelo y aconseja al público

La modelo expresó su opinión a través del portal Instarándula, del periodista Samuel Suárez. “Espero que él esté contento, pero yo siempre le dije que no aceptara cualquier canje si es en la cara (...) canje puede ser para otras cosas, pero si es en la cara no acepten canjes, por favor”, comentó Samantha Batallanos, enfatizando los riesgos de confiar en ofertas promocionales para cirugías estéticas.

Batallanos también recordó su propia experiencia con procedimientos quirúrgicos, asegurando que el resultado inicial puede ser engañoso debido a la hinchazón. “Cuando me operé, al principio estaba 'thriller', pero después ya se acomoda todo bien. Me imagino que también es ese el caso”, agregó. Sin embargo, no dudó en criticar la decisión del boxeador: “Como si no tuviera plata para pagar un buen cirujano”.

Internautas reaccionan al resultado de la operación de Jonathan Maicelo

El video publicado en las redes sociales del boxeador no fue la única muestra de su transformación. El portal ‘Break Espectáculos’ también filtró un extracto donde se observa con mayor claridad el cambio radical en su nariz. En este, se destaca la intención de Jonathan Maicelo de corregir los daños causados por su carrera profesional en el ring, pero los resultados fueron tema de debate.

Los comentarios de los internautas oscilaron entre el apoyo y las críticas. Mientras algunos admiraron su valentía, otros no dudaron en lanzar bromas como “¿Eres tú, Carlos Cacho?” y “Te pareces a los hermanos Paletazo”. Estas reacciones reflejan cómo la decisión del boxeador ha generado una ola de opiniones en las plataformas digitales.