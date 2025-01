El compositor José María Yzazaga es el autor de la célebre canción de moda en la cumbia peruana, El cervecero, que ha catapultado a la pareja de novios Christian Cueva y Pamela Franco a la popularidad. Este tema fue escrito hace más de 40 años, al borde del río Rímac, inspirado por una infidelidad que lo marcó profundamente.

Yzazaga, quien actualmente reside en Estados Unidos, regresó a Perú con una misión clara: resolver el conflicto con Cueva y Franco por el pago de los derechos de autor por el uso de su célebre composición. Cuando todo parecía indicar que las cosas legales entre ambos se habían solucionado, el compositor reveló que el popular ‘Aladino’ incumplió el contrato, motivo por el cual lo demandará y le exige una suma millonaria exorbitante.

José María Yzazaga, autor de ‘El cervecero’ exige S/ 40.000 a Cueva

El creador de la canción ‘El cervecero’, José María Yzazaga, revela que había un acuerdo previo con Pamela Franco y Christian Cueva sobre un pago económico y presentaciones pactadas entre las tres partes. Sin embargo, durante la primera fecha acordada, el futbolista no se presentó en el show, lo que llevó al compositor a considerar seriamente interponer una demanda civil por haber incumplido una parte en el contrato.

“Voy a tener que proceder por incumplimiento de compromiso, él no ha cumplido. Yo cumplí con ellos en darles permiso para que puedan difundir la obra. El lunes me reuniré con los abogados de Apdayc para proceder porque no es justo”, señaló al diario Trome. “Si él cobra por presentación 40 mil soles, entonces por no ir al primer show tendrá que pagar 40 mil”, dijo incómodo el compositor.

José María Yzazaga es el compositor de 'El cervecero'. Canción que Cueva y Pamela Franco han puesto de moda. Foto: Instagram.

Cueva admitió que arregló "con 6 chelas" el tema legal con el autor de El cervecero

En noviembre de 2024, se concretó un acuerdo entre Christian Cueva y Franco para utilizar la canción ‘El cervecero’, compuesta por José María Izazaga. Las negociaciones se llevaron a cabo en el restaurante ‘Mi barrunto’, donde ambos artistas compartieron un ambiente cordial y disfrutaron de una comida que, según Cueva, fue ofrecida por él.

En una entrevista posterior, el futbolista reveló que, a pesar de la solicitud inicial de 200.000 soles por parte del compositor, el acuerdo se alcanzó de manera rápida y amistosa. "¿Es cierto que el compositor de 'El Cervecero' te pedía 200.000 soles, pero tú le enviaste un par de chelas y arreglaron?”, le consultaron. A lo que Cueva respondió. ¿Dos? Seis, y arreglamos rápido", bromeó Cueva al locutor Miguel Moreno, reflejando la buena disposición que reinó en la reunión.