En medio de la controversia por la relación de su hija con Nicola Porcella, la intervención de Don Lucho se convirtió en un tema de conversación en el mundo del espectáculo. Este emotivo momento no solo sorprendió a los presentes, sino que también dejó una huella imborrable en la audiencia.

El año 2013 marcó un punto de inflexión en la vida de la popular ‘Negrita’. La relación entre Angie Arizaga y Nicola Porcella se encontraba en el ojo del huracán tras las declaraciones de la expareja de Porcella, quien cuestionó la autenticidad y la formalidad de su romance. La situación se tornó tensa y llevó a Angie a cortar lazos con Nicola, quien, en respuesta, renunció al programa “Esto es guerra”.

Sin embargo, la historia no terminó ahí. La llegada de Don Lucho al set de grabación fue un acto de protección paternal que resonó en la audiencia y dejó a los demás participantes en estado de shock.

El noviazgo entre Nicola Porcella y Angie Arizaga fue uno de los casos más mediáticos de la televisión peruana. Foto: YouTube

La intervención de Don Lucho

La situación se intensificó cuando Don Lucho, visiblemente afectado, irrumpió en el set de “Esto es guerra”. Con lágrimas en los ojos, expresó su deseo de llevarse a su hija, argumentando que no podía soportar más el sufrimiento que Angie estaba experimentando en televisión. “Vengo a llevármela. No aguanto más. Se acabó esto, me voy con mi hija. ‘Angie, vámonos’”, fueron sus palabras que resonaron en el ambiente.

Este acto de amor paternal no solo sorprendió a Angie, quien se acercó a su padre para recibir un abrazo reconfortante, sino que también dejó a los demás participantes, como Johanna San Miguel y Yaco Eskenazi, en un estado de asombro. La escena se tornó emotiva y marcó un hito en la historia del reality show.

Las repercusiones de la ruptura

La renuncia de Nicola Porcella y la intervención de Don Lucho no solo afectaron a los involucrados, sino que también generaron un gran revuelo en los medios de comunicación. La relación entre Angie y Nicola, que había sido objeto de especulación, se desmoronó públicamente, dejando a la modelo en una situación vulnerable.

Posteriormente, Angie Arizaga encontró consuelo en una nueva relación con Jota Benz, hermano de Gino Assereto. A pesar de las dificultades iniciales para confiar nuevamente, ambos decidieron hacer pública su relación en enero de 2021, dejando atrás el tumulto emocional que había marcado su vida anterior.

Un legado de amor y protección

El episodio en “Esto es guerra” no solo destacó la complejidad de las relaciones en el mundo del espectáculo, sino que también subrayó la importancia del apoyo familiar en momentos difíciles. La intervención de Don Lucho se convirtió en un símbolo de amor y protección, recordando a todos que, a pesar de la fama y la exposición mediática, la familia siempre estará presente para cuidar y proteger a sus seres queridos.