A los 19 años hackeó el sistema de seguridad de los iphone, Apple lo contrató, pero fue despedido por no responder un correo.

En el mundo de la tecnología, pocos pueden presumir de haber desafiado a un gigante como Apple y, en lugar de enfrentar consecuencias legales, ser contratados por la misma empresa. Este fue el caso de Nicholas Allegra, un joven programador que, con tan solo 19 años, logró vulnerar el sistema operativo iOS con su innovador software JailbreakMe. Su creación permitió que millones de usuarios de iPhone personalizaran sus dispositivos y rompieran las restricciones impuestas por la compañía.

Su ingenio le valió el reconocimiento de la comunidad tecnológica y captó la atención de Apple, que lo contrató en 2011 para reforzar la seguridad de su sistema operativo. Sin embargo, su paso por la empresa fue breve y tuvo un desenlace inesperado.

¿Quién es Nicholas Allegra?

Nicholas Allegra, conocido en el mundo del hacking como "Comex", es un programador originario de Chappaqua, Nueva York. Su interés por la informática comenzó a una edad temprana, y a los 9 años ya había aprendido a programar por su cuenta. Su habilidad para encontrar vulnerabilidades en sistemas operativos lo llevó a convertirse en una figura destacada dentro de la comunidad de desarrolladores y entusiastas del jailbreak.

El momento que lo catapultó a la fama llegó en 2010, cuando lanzó JailbreakMe, una herramienta que permitía desbloquear los iPhone de una manera sencilla y accesible para cualquier usuario. A diferencia de otros métodos de jailbreak que requerían conexiones físicas o procesos complejos, su creación solo necesitaba descargar una aplicación desde el navegador Safari.

Esta facilidad de uso atrajo a millones de usuarios que querían liberarse de las restricciones impuestas por Apple en su ecosistema cerrado. En menos de un mes, JailbreakMe fue descargado por más de dos millones de personas, lo que llamó la atención de la compañía.

¿Qué tan importante fue el hackeo de Comex?

El impacto de JailbreakMe fue enorme. Apple había diseñado iOS como un sistema cerrado donde los usuarios solo podían instalar aplicaciones aprobadas por la empresa a través de la App Store. Sin embargo, la herramienta de Allegra demostró que la seguridad del sistema operativo no era tan impenetrable como se creía.

Su software explotaba una vulnerabilidad en una de las bibliotecas de Safari, permitiendo ejecutar código malicioso sin que el usuario necesitara conocimientos avanzados. Esto no solo facilitó el acceso a aplicaciones no oficiales, sino que también expuso las deficiencias en la protección de datos dentro de iOS.

Para Apple, el jailbreak representaba un riesgo en varios niveles. Permitía a los usuarios instalar modificaciones y aplicaciones externas, lo que iba en contra de su modelo de negocio basado en el control del software. Sin embargo, en lugar de iniciar acciones legales contra Allegra, el gigante tecnológico le ofreció una pasantía para trabajar en la seguridad de iOS. La decisión de contratarlo fue vista por muchos como una estrategia inteligente para convertir a un posible adversario en un aliado.

¿Por qué fue despedido de Apple?

El paso de Nicholas Allegra por Apple comenzó en 2011, cuando fue contratado como pasante para ayudar a fortalecer la seguridad de iOS. Sin embargo, su experiencia dentro de la empresa no fue la que muchos imaginaron. A pesar de su talento y contribuciones, su estancia fue breve y terminó de manera inesperada en 2012.

La razón de su despido no estuvo relacionada con su desempeño técnico, sino con un simple error administrativo. Al finalizar su contrato de pasantía, Apple le envió un correo electrónico solicitando confirmación para renovar su contrato. Allegra, por razones desconocidas, no respondió a tiempo, y la empresa decidió no continuar con su contratación.

El propio Comex confirmó su despido a través de un mensaje en su cuenta de X (en ese entonces Twitter), donde explicó con franqueza que había perdido su trabajo en Apple simplemente por "olvidarse de contestar un correo". La situación generó sorpresa entre la comunidad tecnológica, ya que su talento en ciberseguridad era indiscutible.