El actor argentino Julián Zucchi ha vuelto a manifestarse sobre las dificultades que enfrenta con Yiddá Eslava, madre de sus hijos. En sus declaraciones, el argentino desmintió las acusaciones de su expareja, quien lo señala por no cumplir con la pensión alimentaria. El actor presentó información precisa sobre los pagos realizados, asegurando que siempre deposita el monto estipulado por el juez.

Julián Zucchi desmentiría a Yiddá Eslava

Recientemente, Julián Zucchi rompió el silencio y, mediante un extenso comunicado dirigido a ‘América hoy’, abordó diversos temas relacionados con su expareja Yiddá Eslava. Esto surge tras el video donde la actriz desmintió al padre de sus hijos, afirmando que él le exigía una pensión de 20.000 soles por cada uno de los menores. En su mensaje, el argentino acusó a la actriz de difamación.

“La verdad detrás de las versiones cambiantes... Las declaraciones contradictorias de mi expareja. Primero afirmó públicamente que ‘yo nunca le había pasado ni un sol’, lo cual es una difamación. Luego, cambió de versión y dijo que fueron ocho meses sin aportes”, señaló al inicio de su pronunciamiento.

En esa misma línea, Julián Zucchi reafirmó que sus hijos ocuparán siempre el primer lugar en su vida. Además, hizo un llamado a la opinión pública para que analice las evidencias presentadas en los procesos legales en Perú: “A quienes dudan, a quienes creen en versiones incompletas, les invito a mirar donde realmente importa: en el juzgado, donde están las pruebas, no en los titulares mediáticos”.

¿Qué había dicho Yiddá Eslava?

Recordemos que en una anterior entrevista con el programa ‘Amor y fuego’, Julián Zucchi hizo serias acusaciones contra Yiddá Eslava, a quien acusó de chantaje económico. El actor presentó un voucher por 115.000 dólares, afirmando que esta suma fue un requisito para poder viajar a Argentina y pasar tiempo con sus hijos.

Sin embargo, Yiddá Eslava reaccionó enérgicamente a través de su cuenta de Instagram este fin de semana, donde desmintió de manera contundente las declaraciones de su expareja y explicó el contexto del cheque de 115.000 dólares mencionado por el actor, buscando aclarar la situación y defender su posición.

“Respecto al cheque de los 115 mil dólares, debo indicar que después de una larga batalla respecto a la división de bienes, me vi obligada a vender el 50% de mis acciones correspondientes a la vivienda donde antes funcionaba nuestra productora (...) Ese dinero es producto de una venta de la mitad de una vivienda que antes me pertenecía. No por un chantaje y mucho menos por un préstamo”, señaló al respecto.