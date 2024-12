Susy Díaz comparte recuerdos de su infancia durante la Navidad, un periodo marcado por la separación de sus padres. La popular figura del espectáculo revela que, en esos tiempos difíciles, no contaba con juguetes, expresando: “No tenía ni una muñeca”.

Se sabe que Susy Díaz, se encuentra preparada para celebrar la Navidad en compañía de su hija Flor Polo y sus dos nietos. La excongresista expresó su entusiasmo por los preparativos de la Nochebuena, mientras rememoró que las festividades navideñas de su infancia fueron difíciles, marcadas por la separación de sus padres.

Susy Díaz abre su corazón previo a la Navidad

Este lunes 23 de diciembre, el programa ‘América hoy’ compartió el reportaje que le realizaron a Susy Díaz previo a la Navidad, en donde la artista sorprendió con una importante revelación de su infancia. Previamente, laexvedette señaló que pasará Nochebuena junto a su familia nuclear.

“Estoy feliz porque voy a tener mi Nochebuena. He tenido que adornar este lado de la casa porque mi hija se ha mudado con mis nietos (...) Tengo que llevarlos a comprar otra cosa que no sea pavo ni chancho, porque les gusta el pollo a la brasa”, detalló al inicio.

Asimismo, Susy Díaz reveló un aspecto más vulnerable al rememorar que su infancia navideña no fue tan placentera como la actual, debido a que la separación de sus padres tuvo un impacto emocional significativo en su vida.

“Las Navidades cuando mi papá se separó de mi mamá me chocaron bastante porque ya no estaba el hombre que daba todo, y mi mamá era ama de casa. Pero yo era feliz con mi mamá y mis hermanos. De niña no sabía lo que era tener un regalo; no tenía ninguna muñeca”, agregó la artista sobre cómo fue su infancia.

Una Navidad difícil para Susy Díaz

Aunque no contaba con panetón, chocolate ni regalos, Susy Díaz destacó su alegría por compartir momentos con su madre y sus hermanos.

“Nos chocó bastante, en mi Navidad en vez de panetón era un chancay y en vez de chocolate era un té, pero yo feliz con mi mamá y mis hermanos”, finalizó en su informe.